CBSE Class 10 Spanish Revised Syllabus 2021-22 is provided here for downloaded in PDF. This new syllabus is important to know the course content to be prepared for Term 1 and Term 2 Exam 2021-22.

CBSE Class 10 Spanish Revised Syllabus 2021-2022 is is the latest syllabus released by the board according to the new assessment scheme for class 10. Check this full syllabus to have a clear idea of your course structure and then make your exam preparations according to the same. Download the CBSE Class 10 Term-wise Spanish Syllabus in PDF from here.

CBSE Class 10 Spanish (096) Rationalised Syllabus 2021-22 (Term 1):

Aims & objectives: The aim is to strengthen the basic knowledge of the language imparted in Class IX and develop further the acquired skills.

Topics

(A) Reading Section: A learner should be able to:

(i) comprehend the grammatical components identified in the syllabus in simple prescribed texts.

(ii) understand some details of the text.

(B) Writing Section: A learner should be able to:

(i) reproduce the grammatical components identified in the syllabus through written exercises.

(ii) convey some information and concepts clearly.

(C) Grammar Section:

□ Regular and irregular verbs in present tense □ Reflexive tense and impersonal ‘se’ □ Expressions of doubt – ‘seguramente, posiblemente’ □ Double negation □ Conjunction – ‘además, es que, etc.’ □ Estar + gerundio □ Prepositions ‘por / para’ □ Adverbs: ya, todavía no, aún, etc. □ Tener doler de + sustantivo □ Expressions such as: deber +infinitivo / tener que + infinitivo /lo mejor es + infinitivo / hay que + infinitivo/ ¿puedo + infinitivo? / ¿se puede + infinitivo? / ¿me das +…? / llevar + gerundio + tiempo □ Affirmative command (singular) + Direct Object Pronoun □ Usos de Pretérito perfecto: marcadores temporales

(D) Culture/Civilization/Literature:

(i) Build on the idea of familiarity with basic cultural and civilizational information relating to Spanish-speaking countries.

(ii) Besides the ones prescribed in Class-IX, the following authors may be added: Lope de Vega, Camilo José Cela, Jorge Luis Borges.

(iii) The learner is expected to indentify one or two important works and the subject matter. The learner should be able to write short note using simple sentence structures.

Internal Assessment

Periodic Assessment

Multiple Assessment

Portfolio Assessment

Listening & Speaking

Note for the teacher: (Some recommendations)

1. The above content should be presented and integrated in didactic materials and communicative activities (related to school environment) inside the classroom in such a way that the learner develops the following competencies:

Functional competencies:

□ Hablar de hábitos □ Hablar de recomendaciones □ Hablar de gustos y preferencias □ Identificar y describir físicamente a las personas □ Expresar hipótesis y expresar coincidencia □ Añadir información y describir y valorar una cosa □ Expresar obligación y necesidad □ Pedir permiso, conceder o denegar el permiso □ Pedir algo / un favor y responder afirmativamente o negativamente □ Expresar dolor – hablar de síntomas y enfermedades □ Hablar de planes y proyectos □ Relatar experiencias pasadas

Phonetical and orthographical competencies:

□ Entonación □ Entonación de frases afirmativas e interrogativas □ La silaba fuerte □ Entonación de frases usadas para disculparse

2. The following suggested lexicon to be integrated into materials and communicative activities in such a way that the student practices the target language in real context:

□ Los viajes: tipos de turismo □ Establecimientos comerciales □ Prendas de vestir, tejidos, materiales y formas, vocabulario de la moda □ Artículos de regalo, ropa, calzado y complementos □ Señales de tráfico □ Servicios de la calle □ Mobiliario urbano □ Problemas de salud y medicamentos □ Obligaciones □ Expresiones y frases hechas para reaccionar

3. Efforts should be made to provide socio-cultural information of Spanish-speaking countries: lugares de interés turístico en el mundo hispano, signos específicos de algunos establecimientos (correos, estancos, etc.), actos sociales: bodas, nacimientos, etc.

4. In Section D which is related to Culture/Civilization/Literature, the teacher is expected to provide basic information about the cultural and civilizational aspects of the Spanish-speaking areas. The same for very famous literary texts of authors cited.

5. The above-mentioned examples are suggestive in nature and the teacher depending on the needs of the students may improvise the same within the framework of the prescribed syllabus.

Prescribed book:

Note: Relevant chapters may be referred to for use as per the prescribed syllabus.

Aula International 2 (CD+Workbook) by Jaime Corpas et.al, Difusión, Madrid (Goyal)

Reference books:

Collins Gem Spanish School Dictionary, Collins, (Goyal)

Learn Spanish through games and activities (Level 1), by Pablo Rocío Domínguez, ELI Publishing, (Goyal)

en acción A2, (CD + Workbook) by Elena Verdía, Marisa González, et. al., enClave ELE [Langers]

Compañeros 2, (CD+Workbook) by Francisca Castro et.al., SGEL

e-Resources: Centro Virtual Cervantes

“Mi mundo en palabras”, http://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/default. html

“Lecturas paso a paso” - http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/

Download the complete syllabus from Term 1 and Term 2 from the following link: