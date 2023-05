CBSE Result 2023: सीबीएसई 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित, PM Modi ने छात्रों से कहीं यह बड़ी बात

CBSE Result 2023 Live: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSC) ने आज 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस वर्ष लगभग 16.9 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जो 15 फरवरी से 5 अप्रैल, 2023 तक आयोजित किये गए थे.

पीएम मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से CBSC में पास हुए छात्रों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें प्रोत्साहित किया. पीएम ने कहा ''मैं उन होनहार युवाओं से कहना चाहता हूं जो महसूस करते हैं कि वे बारहवीं कक्षा की परीक्षा में बेहतर कर सकते थे - आपके पास आने वाले समय में और भी बहुत कुछ है. परीक्षाओं का एक सेट आपको परिभाषित नहीं करता है. अपनी प्रतिभा का उन क्षेत्रों में उपयोग करें जिनके बारे में आप भावुक हैं.''

I would like to tell those bright youngsters who feel they could have done better in the Class XII exams - you have so much more to look forward to in the coming times. One set of exams doesn’t define you. Harness your talents in areas you are passionate about. You will shine!