CCRAS Admit Card 2025: ग्रुप A,B,C भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

By Sonal Mishra
Nov 20, 2025, 16:57 IST

CCRAS Admit Card 2025: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने आज, 20 नवंबर कोग्रुप A,B,C  भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार CCRAS एडमिट कार्ड 2025 ऑफिशियल वेबसाइट ccras.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

CCRAS Admit Card 2025: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने आज, 20 नवंबर 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.ccras.nic.in पर CCRAS एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स ने अलग-अलग ग्रुप A, B और C पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना हॉल टिकट सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। 


CCRAS ग्रुप A, B और C एडमिट कार्ड 2025 सिर्फ़ www.ccras.nic.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। स्टाफ नर्स ग्रुप B और C पोस्ट के लिए CBT 24 से 28 नवंबर तक होगा, और फिर 2 से 4 दिसंबर तक चलेगा। ग्रुप A पोस्ट के लिए, कैंडिडेट्स को CBT के बाद इंटरव्यू भी देना होगा। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का मकसद ग्रुप A, B और C पोस्ट की 394 वैकेंसी भरना है।17 नवंबर को काउंसिल ने CCRAS सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की, जिससे कैंडिडेट्स को उनके अलॉटेड एग्जाम सिटी का पता चल गया।


CCRAS Admit Card 2025 डाउनलोड लिंक 

सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने 20 नवंबर 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.ccras.nic.in पर CCRAS एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक एक्टिवेट कर दिया है। हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे एक डायरेक्ट लिंक दिया है उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

CCRAS Admit Card Download Link 2025 


CCRAS Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें ?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं -

  • CCRAS की ऑफिशियल वेबसाइट ccras.nic.in पर जाएं

  • स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2025 वाले लिंक पर क्लिक करें

  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि डालें

  • अपना एडमिट कार्ड देखने के लिए डिटेल्स सबमिट करें

  • एग्जाम के दिन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट करें

  • एडमिट कार्ड पर सभी डिटेल्स चेक करें, जैसे एग्जाम सेंटर, तारीख और शिफ्ट टाइमिंग

CCRAS एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी

CCRAS एडमिट कार्ड 2025 एग्जाम परीक्षा केंद्र पर एंट्री के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और इसमें पर्सनल और एग्जाम से जुड़ी ज़रूरी जानकारी होती है। कैंडिडेट को सभी जानकारी ध्यान से देख लेनी चाहिए। CCRAS एडमिट कार्ड पर ये जानकारी दी गई है;

  • कैंडिडेट का पूरा नाम

  • पिता का नाम

  • जन्म तिथि

  • लिंग

  • कैंडिडेट की फोटो

  • कैंडिडेट के सिग्नेचर

  • एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर

  • रोल नंबर

  • आवेदित पद (जैसे, स्टाफ नर्स, LDC, MTS)

  • एग्जामिनेशन सेंटर का नाम और पूरा पता

  • एग्जाम की तारीख और समय (शिफ्ट टाइमिंग के साथ)

  • रिपोर्टिंग टाइम

  • एग्जाम की जानकारी (सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, वगैरह)

  • एग्जाम के दिन के लिए एग्जाम गाइडलाइन/इंस्ट्रक्शन

