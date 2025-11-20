CCRAS Admit Card 2025: ग्रुप A,B,C भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

CCRAS Admit Card 2025: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने आज, 20 नवंबर 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.ccras.nic.in पर CCRAS एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स ने अलग-अलग ग्रुप A, B और C पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना हॉल टिकट सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।





CCRAS ग्रुप A, B और C एडमिट कार्ड 2025 सिर्फ़ www.ccras.nic.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। स्टाफ नर्स ग्रुप B और C पोस्ट के लिए CBT 24 से 28 नवंबर तक होगा, और फिर 2 से 4 दिसंबर तक चलेगा। ग्रुप A पोस्ट के लिए, कैंडिडेट्स को CBT के बाद इंटरव्यू भी देना होगा। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का मकसद ग्रुप A, B और C पोस्ट की 394 वैकेंसी भरना है।17 नवंबर को काउंसिल ने CCRAS सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की, जिससे कैंडिडेट्स को उनके अलॉटेड एग्जाम सिटी का पता चल गया।



