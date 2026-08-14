[लिंक] CG Board Supplementary Result 2026 OUT: सीजीबीएसई 10वीं और 12वीं द्वितीय मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित, ये रहा Direct Link

CGBSE 10th 12th Supplementary Result 2026 OUT: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE), रायपुर ने क्लास 10 और 12 सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। जुलाई में सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन cgbse.nic.in पर चेक कर सकते हैं। सीजी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। CG Board 10th, 12th Supplementary Result 2026 Direct Link CGBSE ने 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। रिजल्ट में छात्रों की सब्जेक्ट-वाइज और पास/फेल की स्थिति दी गई होगी। छात्रों की सुविधा के लिए CG Board Supplementary Result 2026 का Direct Link आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र अब अपने रोल नंबर का उपयोग करके cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

CG Board 10th Supplementary Result 2026 Link यहां क्लिक करें CGBSE 12th Supplementary Result 2026 Link यहां क्लिक करें CG Board Supplementary Result 2026 Class 10 12 हाइलाइट्स CGBSE 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। इसे हाई स्कूल (10वीं) दूसरी मुख्य/अवसर परीक्षा रिजल्ट 2026 के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में शामिल छात्र आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाकर रोल नंबर और कैप्चा दर्ज करके अपने अंक देख सकते हैं। सीजी बोर्ड 10th, 12th रिजल्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी नीचे दी गई है। बोर्ड का नाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) परीक्षा 10वीं और 12वीं दूसरी मुख्य/अवसर परीक्षा 2026 10वीं परीक्षा 9 से 21 जुलाई 2026 12वीं परीक्षा 8 से 22 जुलाई 2026 रिजल्ट जारी रिजल्ट मोड ऑनलाइन लॉगिन डिटेल रोल नंबर और कैप्चा आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in

कब हुई थी CGBSE 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा? छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CGBSE) ने कक्षा 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 9 से 21 जुलाई 2026 तक और कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से 22 जुलाई 2026 तक आयोजित की थी। दोनों परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक हुई थीं। सीजी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें? छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना CG Board Result चेक कर सकते हैं: सबसे पहले CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं। होम पेज पर सूचना पटल सेक्शम में परीक्षा परिणाम –हाईस्कूल द्वितीय मुख्य / अवसर परीक्षा 2026 और परीक्षा परिणाम –हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य / अवसर परीक्षा 2026 विकल्प चुनें। अपना रोल नंबर दर्ज करके सबमिट करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकालकर रख लें। CGBSE 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दी गई जानकारी