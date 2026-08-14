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[लिंक] CG Board Supplementary Result 2026 OUT: सीजीबीएसई 10वीं और 12वीं द्वितीय मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Last Updated: Aug 14, 2026, 12:45 IST

CGBSE 10th 12th Supplementary Result 2026 Link OUT: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CGBSE), रायपुर ने हायर सेकेंडरी एवं हाईस्कूल द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र जिसने 10वीं और 12वीं कक्षा के सप्लीमेंट्री की परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर देख सकते हैं। सीजी बोर्ड 10th, 12th सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है। छात्रों को मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होगी।

CGBSE 10th 12th Supplementary Result 2026 Link यहां देखें।
CGBSE 10th 12th Supplementary Result 2026 Link यहां देखें।

CGBSE 10th 12th Supplementary Result 2026 OUT: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE), रायपुर ने क्लास 10 और 12 सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। जुलाई में सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन cgbse.nic.in पर चेक कर सकते हैं। सीजी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। 

CG Board 10th, 12th Supplementary Result 2026 Direct Link

CGBSE ने 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। रिजल्ट में छात्रों की सब्जेक्ट-वाइज और पास/फेल की स्थिति दी गई होगी। छात्रों की सुविधा के लिए CG Board Supplementary Result 2026 का Direct Link आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र अब अपने रोल नंबर का उपयोग करके cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

CG Board 10th Supplementary Result 2026 Link

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CGBSE 12th Supplementary Result 2026 Link

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CG Board Supplementary Result 2026 Class 10 12 हाइलाइट्स

CGBSE 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। इसे हाई स्कूल (10वीं) दूसरी मुख्य/अवसर परीक्षा रिजल्ट 2026 के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में शामिल छात्र आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाकर रोल नंबर और कैप्चा दर्ज करके अपने अंक देख सकते हैं। सीजी बोर्ड 10th, 12th रिजल्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी नीचे दी गई है।

बोर्ड का नाम

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE)

परीक्षा

10वीं और 12वीं दूसरी मुख्य/अवसर परीक्षा 2026

10वीं परीक्षा

9 से 21 जुलाई 2026

12वीं परीक्षा

8 से 22 जुलाई 2026

रिजल्ट

जारी

रिजल्ट मोड

ऑनलाइन

लॉगिन डिटेल

रोल नंबर और कैप्चा

आधिकारिक वेबसाइट

cgbse.nic.in

कब हुई थी CGBSE 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा?

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CGBSE) ने कक्षा 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 9 से 21 जुलाई 2026 तक और कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से 22 जुलाई 2026 तक आयोजित की थी। दोनों परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक हुई थीं।

सीजी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना CG Board Result चेक कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर सूचना पटल सेक्शम में  परीक्षा परिणाम –हाईस्कूल द्वितीय मुख्य / अवसर परीक्षा 2026 और  परीक्षा परिणाम –हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य / अवसर परीक्षा 2026 विकल्प चुनें।

  3. अपना रोल नंबर दर्ज करके सबमिट करें।

  4. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  5. रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकालकर रख लें।

CGBSE 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दी गई जानकारी

CGBSE 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मार्कशीट में छात्रों की परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाती है। रिजल्ट में आमतौर पर ये विवरण उल्लिखित होते हैं:

  • छात्र का नाम

  • रोल नंबर

  • कक्षा

  • विषयों के नाम

  • प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक

  • कुल अंक

  • पास/फेल की स्थिति

  • रिजल्ट तिथि

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

CGBSE 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 में किसी विषय में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करने होते हैं। छात्र अपनी मार्कशीट में प्राप्त अंकों और परिणाम की स्थिति देख सकते हैं।

cgbse nic in 10th 12th result 2026: सीजी बोर्ड 10th, 12th की मार्कशीट में गलती होने पर क्या करें?

सीजी बोर्ड 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम या अन्य किसी जानकारी में गलती है, तो छात्र सुधार के लिए अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। स्कूल के माध्यम से संबंधित दस्तावेज जमा कराकर मार्कशीट में सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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First Published: Aug 14, 2026, 12:45 IST

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