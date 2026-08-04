CG SI Final Answer Key 2026: छत्तीसगढ़ SI, सूबेदार और प्लाटून कमांडर आंसर की सेट वाइज psc.cg.gov.in जारी
CGPSC SI Final Answer Key 2026: छत्तीसगढ़ एसआई, सूबेदार और प्लाटून कमांडर की फाइनल आंसर की psc.cg.gov.in जारी कर दी गई है। विज्ञापन संख्या 02/2024 के तहत आंसर की सेट वाइज सेट A, B, C और D जारी की गई है।
CGPSC SI Final Answer Key 2026: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने सेटवाइज आंसर की जारी कर दी है। विज्ञापन संख्या 02/2024 के तहत लिखित परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई को किया गया था। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 341 रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा राज्य के कुल 183 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। आयोग ने प्रोविजनल आंसर की 13 जुलाई, 2026 को जारी की थी।
प्रोविजनल आंसर के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को 21 जुलाई तक का समय दिया गया था। उम्मीदवार फाइनल आंसर की लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
CGPSC Answer Key 2026: आंसर की जारी
आयोग की ओर से सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर परीक्षा 2024 की फाइनल आंसर की 3 अगस्त को जारी कर दी गई है। आंसर की सेट वाइज यानि सेट A, B, C और D सहित जारी की गई है। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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CGPSC फाइनल आंसर की 2026
CGPSC SI Final Answer Key 2026: हाइलाइट्स
छत्तीसगढ़ विज्ञापन संख्या 02/2024 लिखित परीक्षा 12 जुलाई को राज्य के 33 जिलों में आयोजित की गई थी। उम्मीदवार आंसर की से जुड़े अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
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संचालन निकाय
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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)
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परीक्षा का नाम
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सूबेदार / सब इंस्पेक्टर कैडर / प्लाटून कमांडर (गृह पुलिस विभाग) प्रारंभिक परीक्षा-2024
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विज्ञापन संख्या
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02/2024/परीक्षा
|
रिक्तियों की संख्या
|
341 पोस्ट
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प्रारंभिक परीक्षा तिथि
|
12 जुलाई 2026
|
फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि
|
13 जुलाई 2026
|
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि
|
21 जुलाई 2026
|
अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की तिथि
|
03 अगस्त 2026
|
ऑफिशियल वेबसाइट
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www.psc.cg.gov.in
CGPSC Final Answer Key 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
फाइनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें।
स्टेप 1 छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, CGPSC Final Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 स्क्रीन पर पीडीएफ ओपन होगा।
स्टेप 4 उसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.