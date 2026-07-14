CG Vyapam Fireman Admit Card 2026 OUT: सीजी NSF एडमिट कार्ड cgssb.cgstate.gov.in पर जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

CG Vyapam Fireman Admit Card 2026 OUT: छत्तीसगढ़ स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (CGSSB) ने नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं (NSF26) भर्ती परीक्षा के लिए फायरमैन एडमिट कार्ड 2026 को आधिकारिक तौर पर 13 जुलाई को जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के बाद लिखित परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट cgssb.cgstate.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। सीजी NSF एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे।

CG NSF Admit Card 2026 Download Link Active

सीजीएसएसबी ने फायरमैन (NSF26) लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब बिना देरी किए अपना हॉल टिकट डाउनलोड करके परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रिंट आउट ले सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, हमने नीचे आर्टिकल में हॉल टिकट डाउनलोड करने का ऑफिशियल लिंक अपडेट कर दिया है। अब आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।