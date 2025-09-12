Rajasthan Police Admit Card 2025 Out
Coal India MT Result 2025 PDF Download
Coal India MT Result 2025 PDF Download

Coal India Management Trainee Result 2025: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट coalindia.in पर CIL MT (Management Trainee) Result 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस वर्ष एमटी परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपनी मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेक्ट उम्मीदवारों की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 434 पद भरे जाएंगे।

CIL MT Result 2025 PDF Download Link

कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिजल्ट 2025 की PDF का सीधा लिंक अब कोल इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.coalindia.in पर उपलब्ध है। योग्य उम्मीदवार अपनी मेरिट लिस्ट में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। कोल इंडिया एमटी परिणाम 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

Coal India Management Trainee Result 2025 PDF

यहां क्लिक करें

Coal India MT Result 2025 PDF डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिजल्ट 2025 PDF आसानी से डाउनलोड करने के लिए निम्न सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:

  1. कोल इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइटखोलें।

  2. होमपेज पर स्क्रॉल करें और CIL विभाग → भर्ती → CIL में करियर → कोल इंडिया में नौकरी पर क्लिक करें।

  3. लिंक “List of provisionally shortlisted candidates against Advt. No. 01/2025” पर क्लिक करें।

  4. यह लिंक आपको रिजल्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा।

  5. स्क्रीन पर चुने गए उम्मीदवारों की सूची दिखाई देगी।

  6. अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से अपना नाम चेक करें।

  7. भविष्य के लिए CIL MT रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

