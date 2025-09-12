Coal India Management Trainee Result 2025: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट coalindia.in पर CIL MT (Management Trainee) Result 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस वर्ष एमटी परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपनी मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेक्ट उम्मीदवारों की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 434 पद भरे जाएंगे।

CIL MT Result 2025 PDF Download Link

कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिजल्ट 2025 की PDF का सीधा लिंक अब कोल इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.coalindia.in पर उपलब्ध है। योग्य उम्मीदवार अपनी मेरिट लिस्ट में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। कोल इंडिया एमटी परिणाम 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

Coal India Management Trainee Result 2025 PDF यहां क्लिक करें