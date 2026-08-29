CSIR NET June Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी-नेट जून परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। एनटीए की प्रेस रिलीज के अनुसार, इसकी परीक्षा दिनांक 17 जुलाई और 18 जुलाई 2026 को देश के 224 शहरों में निर्धारित एग्जाम सेंटर पर सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी। सीएसआईआर यूजीसी-नेट के लिए कुल 1,87,739 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 1,50,057 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।

सीएसआईआर यूजीसी-नेट की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

CSIR NET Result 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

सीएसआईआर यूजीसी-नेट की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के जरिए भी रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।