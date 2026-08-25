CTET Reopen Application Form 2026: सीटीईटी की 6 सितंबर की परीक्षा स्थगित, आवेदन का लिंक फिर एक्टिव

CTET Reopen Application Form 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटीईटी Reopen Application Form का नोटिस जारी किया है। सीबीएसई सीटीईटी के लिए ऑनलाइन 11 मई, 2026 को शुरू किए गए थे। जिसकी अंतिम तिथि 10 जून, 2026 निर्धारित की गई थी। सीबीएसई की ओर से 25 अगस्त को जारी किए गए नोटिस में ऑनलाइन आवेदन रिओपन करने की बात की गई है। जो उम्मीदवार किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब 1 सितंबर तक कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड पहली अधिसूचना के तहत रहेंगे। CTET Reopen Application Form Notice 2026: नोटिस सीबीएसई की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने 10 जून तक आवेदन पूरे कर लिए थे। उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। ये आवेदन लिंक उन उम्मीदवारों के लिए हैं, जिन्होंने पहले किसी कारणवश एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा था। सीबीएसई सीटीईटी नोटिस 2026 पीडीएफ

CTET Reopen Application Form 2026: हाइलाइट्स उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2026 भरने से पहले सभी अधिसूचनाओं को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। सीटीईटी 2026 की सितंबर सत्र की परीक्षा 6 सितंबर, 2026 को आयोजित होने वाली है। भर्ती प्राधिकरण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) परीक्षा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) रिओपन रजिस्ट्रेशन तिथि 25 अगस्त से 1 सितंबर, 2026 परीक्षा तिथि 6 सितंबर स्थगित ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in CTET Reopen Application Form 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? सीबीएसई सीटीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से आवेदन कर सकते हैं। स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2 होम पेज पर, CTET Reopen Application Form 2026 लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3 न्यु रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें।