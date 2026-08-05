[OUT] Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2026: देवी अहिल्या विश्विद्यालय M.SC सब्जेक्ट वाइज फाइनल रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2026: देवी अहिल्या विश्विद्यालय (DAVV) ने 5 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट davv.mponline.gov.in पर मई-जून 2026 सेशन के लिए एमएससी सब्जेक्ट वाइज फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इनमें फिजिक्स, मैथ, कैमिस्ट्री और बोटनी विषय शामिल है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज कर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

देवी अहिल्या विश्विद्यालय M.SC सब्जेक्ट वाइज फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर विश्विद्यालय के एडमिन सेक्शन से संपर्क किया जा सकता है।

Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2026 डाउनलोड लिंक

देवी अहिल्या विश्विद्यालय M.SC सब्जेक्ट वाइज सेमेस्टर-4 फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र सेशन, स्टेट्स, एग्जाम का नाम और रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी सबजेक्ट वाइज रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।