[OUT] Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2026: देवी अहिल्या विश्विद्यालय M.SC सब्जेक्ट वाइज फाइनल रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link
Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2026: देवी अहिल्या विश्विद्यालय ने 5 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मई-जून 2026 सेशन के लिए एमएससी सब्जेक्ट वाइज फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है।
Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2026: देवी अहिल्या विश्विद्यालय (DAVV) ने 5 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट davv.mponline.gov.in पर मई-जून 2026 सेशन के लिए एमएससी सब्जेक्ट वाइज फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इनमें फिजिक्स, मैथ, कैमिस्ट्री और बोटनी विषय शामिल है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज कर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
देवी अहिल्या विश्विद्यालय M.SC सब्जेक्ट वाइज फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर विश्विद्यालय के एडमिन सेक्शन से संपर्क किया जा सकता है।
Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2026 डाउनलोड लिंक
देवी अहिल्या विश्विद्यालय M.SC सब्जेक्ट वाइज सेमेस्टर-4 फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र सेशन, स्टेट्स, एग्जाम का नाम और रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी सबजेक्ट वाइज रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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कोर्स का नाम
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PDF लिंक
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RV/RW: M.SC. FINAL PHYSICS SEM. 4 (MARK LIST) / (PASS LIST)
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RV/RW: M.SC.FINAL MATHEMATICS SEM.4 (MARK LIST) / (PASS LIST)
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RV/RW: M.SC.FINAL CHEMISTRY SEM. 4 (MARK LIST) / (PASS LIST)
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RV/RW: M.SC.FINAL BOTANY SEM.4 (MARK LIST) / (PASS LIST)
Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2026 - हाइलाइट्स
देवी अहिल्या विश्विद्यालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर M.SC कोर्स का सब्जेक्ट वाइज सेमेस्टर-4 फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निकल ग्लिच का सामना न करना पड़ें। रिजल्ट से जुड़ी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल चेक कर सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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विश्विद्यालय का नाम
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देवी अहिल्या विश्विद्यालय
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सेशन
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मई-जून 2026
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कोर्स का नाम
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M.SC
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परीक्षा का नाम
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M.SC परीक्षा 2026
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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05 अगस्त 2026
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रिजल्ट डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
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रोल नंबर
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ऑफिशियल वेबसाइट
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davv.mponline.gov.in
Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
देवी अहिल्या विश्विद्यालय M.SC सब्जेक्ट वाइज फाइनल डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले देवी अहिल्या विश्विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.dauniv.ac.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और Result सेक्शन देखें।
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अपने कोर्स के अनुसार दिए गए रिजल्ट पर क्लिक करें।
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रिजल्ट की PDF फाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
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रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें।
Devi Ahilya Vishwavidyalaya Result 2026 में क्या-क्या डिटेल्स होती हैं?
देवी अहिल्या विश्विद्यालय M.SC की परीक्षा में शामिल होने वाले रिजल्ट में ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
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छात्र का नाम
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पिता का नाम
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नामांकन नंबर
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रोल नंबर
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कॉलेज का नाम
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स्टेटस (रेगुलर, प्राइवेट, एक्स या एटीकेटी/ATKT)
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.