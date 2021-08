DGCA Ministry of Civil Aviation Recruitment 2021: दिल्ली में निकली कंसल्टेंट की भर्ती, 03 सितंबर तक आवेदन का मौका

DGCA Ministry of Civil Aviation Recruitment 2021: डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA), मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, दिल्ली ने dgca.gov.in पर कंसल्टेंट (एयरवर्थनेस) के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार डीजीसीए भर्ती 2021 के लिए 03 सितंबर 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं.

DGCA Ministry of Civil Aviation Recruitment 2021-महत्वपूर्ण तिथि:

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 03 सितंबर 2021 दोपहर 3 बजे तक

डीजीसीए रिक्ति विवरण:

कंसल्टेंट्स (एयरवर्थनेस) - 27 पद

DGCA Ministry of Civil Aviation Recruitment 2021-कंसल्टेंट वेतन:

रु.75,000/-

DGCA Ministry of Civil Aviation Recruitment 2021-पात्रता मानदंड:

शैक्षिक / तकनीकी योग्यता और अनुभव:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स या मैथमेटिक्स या एविएशन मेंटेनेंस या एयरोनॉटिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री;

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी किसी भी श्रेणी बी1 या बी2 में समर्थित एक वैध विमान रखरखाव इंजीनियर (एएमई) लाइसेंस.

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विस्तृत अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें.

DGCA Ministry of Civil Aviation Recruitment 2021-आयु सीमा:

63 वर्ष

ऑफिशियल नोटिफिकेशन

ऑफिशियल वेबसाइट

DGCA Ministry of Civil Aviation Recruitment 2021-आवेदन कैसे करें?

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार डीजीसीए भर्ती 2021 के लिए ऑफलाइन मोड के माध्यम से 03 सितंबर 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं.