DRDO Apprentice Recruitment 2025: डीआरडीओ में 195 अप्रेंटिस पदों पर नौकरी, जानें कौन कर सकता है आवेदन

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने वर्ष 2025-26 के लिए अप्रेंटिसशिप पदों की 195 वैकेंसी भरने के लिए योग्य Candidates से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत की जाएगी। इच्छुक Candidates 25 सितंबर से 24 अक्टूबर, 2025 के बीच इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Candidates का चयन अप्रेंटिसशिप के नियमों के अनुसार किया जाएगा। DRDO अप्रेंटिस वैकेंसी से जुड़ी सभी जानकारी, जैसे- जरूरी तारीखें, वैकेंसी, योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य विवरण के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें। DRDO अप्रेंटिस भर्ती 2025 DRDO अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर 195 वैकेंसी के लिए जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर, 2025 को शुरू हुई और 24 अक्टूबर, 2025 को समाप्त होगी। योग्य होने के लिए, Candidates को 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप पूरी करनी होगी। इसके साथ ही, उनके 70% या उससे ज्यादा अंक होने चाहिए। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अवधि 12 महीने की होगी। यह अवधि अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से गिनी जाएगी। इस लेख में, हमने Candidates की जानकारी के लिए DRDO अप्रेंटिस भर्ती 2025 के बारे में बताया है।

DRDO अप्रेंटिस भर्ती 2025 की मुख्य बातें DRDO अप्रेंटिस भर्ती उन Candidates के लिए एक शानदार अवसर है जो एक पुरस्कृत और कौशल-पूर्ण करियर की तलाश में हैं। Candidates की आसानी के लिए भर्ती अभियान की मुख्य बातें यहां दी गई हैं। विवरण जानकारी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था DRDO पद अप्रेंटिस वैकेंसी 1950 चयन प्रक्रिया अकादमिक मेरिट लिस्ट / इंटरव्यू आवेदन की तारीखें 25 सितंबर, 2025 से 24 अक्टूबर, 2025 योग्यता 18 वर्ष, ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI ट्रेड अप्रेंटिस आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in DRDO अप्रेंटिस भर्ती 2025: महत्वपूर्ण तारीखें DRDO अप्रेंटिस भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी तारीखों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम छूट न जाए। नीचे जरूरी तारीखें दी गई हैं: कार्यक्रम तारीख ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 25 सितंबर, 2025 आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर, 2025

DRDO अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2025 PDF DRDO अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2025 PDF आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इसमें योग्यता, Registration की तारीखों, चयन प्रक्रिया, वैकेंसी और अन्य विवरणों के बारे में सारी जानकारी शामिल है। इस पेज पर DRDO अप्रेंटिस भर्ती 2025 PDF के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का सीधा लिंक दिया गया है। DRDO अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2025 PDF DRDO अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 Candidates को आधिकारिक नोटिफिकेशन में DRDO अप्रेंटिस वैकेंसी का विवरण ध्यान से देखना चाहिए। विभिन्न अप्रेंटिस पदों के लिए कुल 195 वैकेंसी निकाली गई हैं। नीचे दी गई तालिका में DRDO अप्रेंटिस वैकेंसी का बंटवारा देखें: अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैटेगरी जरूरी योग्यता वैकेंसी की संख्या ग्रेजुएट अप्रेंटिस B.E/B.Tech (ECE, EEE, CSE, मैकेनिकल, केमिकल) में 40 टेक्नीशियन अप्रेंटिस (डिप्लोमा) डिप्लोमा (ECE, EEE, CSE, मैकेनिकल, केमिकल) में 20 ट्रेड अप्रेंटिस ITI पास (NCVT / SCVT से मान्यता प्राप्त) फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक-डीजल, ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल), इलेक्ट्रॉनिक-मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट और COPA (कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट) 135

DRDO अप्रेंटिस के लिए योग्यता मानदंड 2025 क्या हैं? पद के लिए आवेदन करने से पहले Candidates को DRDO अप्रेंटिस के सभी योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा। इसमें आयु सीमा, योग्यता, राष्ट्रीयता और अन्य चीजें शामिल हैं। नीचे DRDO अप्रेंटिस भर्ती के लिए विस्तृत योग्यता मानदंड देखें: Candidates को 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में योग्यता परीक्षाएं (ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI ट्रेड अप्रेंटिस) पूरी करनी होंगी।

सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा जिनके पास NCVT/SCVT/AICTE/UGC या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थानों से योग्यता है।

1 सितंबर, 2025 को पद के लिए आवेदन करते समय उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। DRDO अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? योग्य Candidates DRDO अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए 25 सितंबर, 2025 से 24 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। DRDO वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण यहां दिए गए हैं: