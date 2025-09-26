LIC AAO Admit Card 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 2025 के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार जो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे अब अपना Prelims Call Letter डाउनलोड कर सकते हैं। एलआईसी भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा 3 अक्टूबर 2025 को होगी, जिसमें कुल 841 पदों के लिए भर्ती होगी।
LIC AAO Prelims Admit Card 2025 OUT
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने देश भर में कई परीक्षा केंद्रों पर LIC AAO प्रारंभिक परीक्षा 2025 आयोजित करने की व्यवस्था की है। परीक्षा की पाली, रिपोर्टिंग समय, केंद्र का पता और दिन के निर्देश उम्मीदवारों के कॉल लेटर में दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
|
संगठन का नाम
|
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
|
पद का नाम
|
सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) & सहायक अभियंता
|
रिक्तियों की संख्या
|
841
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख
|
25 सितंबर 2025
|
LIC AAO प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख
|
3 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार)
|
परीक्षा का तरीका
|
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
|
परीक्षा की अवधि
|
1 घंटा (60 मिनट)
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
www.licindia.in
LIC AAO Admit Card 2025- एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड 2025 नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से डाउनलोड कर सकते हैं।
-
LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं।
-
होम पेज पर "Careers" सेक्शन में "Recruitment of AAO (Generalist/Specialists/Assistant Engineers) 2025" लिंक पर क्लिक करें।
-
अब "Download Phase-I Call Letter" विकल्प पर क्लिक करें।
-
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।
-
हॉल टिकट डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र पर ले जाएँ।
LIC AAO Admit Card 2025 Download Link
एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक वर्तमान में LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर Careers/Recruitment सेक्शन में एक्टिव है। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट रजिस्ट्रेशन/रोल नंबर, पासवर्ड या जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 25 सितंबर 2025 को जारी किया गया था, जबकि प्रीलिम्स परीक्षा 3 अक्टूबर 2025 को निर्धारित है।
|
LIC AAO Prelims Call Letter 2025 Download Link
Comments
All Comments (0)
Join the conversation