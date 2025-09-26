LIC AAO Admit Card 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 2025 के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार जो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे अब अपना Prelims Call Letter डाउनलोड कर सकते हैं। एलआईसी भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा 3 अक्टूबर 2025 को होगी, जिसमें कुल 841 पदों के लिए भर्ती होगी।

LIC AAO Prelims Admit Card 2025 OUT

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने देश भर में कई परीक्षा केंद्रों पर LIC AAO प्रारंभिक परीक्षा 2025 आयोजित करने की व्यवस्था की है। परीक्षा की पाली, रिपोर्टिंग समय, केंद्र का पता और दिन के निर्देश उम्मीदवारों के कॉल लेटर में दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।