CSIR UGC NET December 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सत्र के लिए आवेदन शुरू, अंतिम तिथि csirnet.nta.nic.in जानें

CSIR UGC NET December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (CSIR) दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है। उम्मीदवार अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर 25 अक्टूबर, 2025 तक फीस जमा कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 27 से 29 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, संबंधित भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर को किया जाना है। जो कि दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

CSIR UGC NET December 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 से जुड़ा विवरण दिया गया है: