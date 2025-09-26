IBPS PO Result 2025 OUT!
Focus
Quick Links

भारत में यह जिला कहलाता है ‘साइकिल का शहर’, जानें नाम

By Kishan Kumar
Sep 26, 2025, 13:58 IST

भारत में आपने अलग-अलग शहरों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। इन शहरों की अपनी पहचान है, हालांकि क्या आप भारत के ऐसे शहर के बारे में जानते हैं, जिसे साइकिल का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

Add as a preferred source on Google
Join us
भारत में साइकिल का शहर
भारत में साइकिल का शहर

बदलते वक्त के साथ आज परिवहन के क्षेत्र में मोटर कार से लेकर मोटर बाइक तक मौजूद है। हालांकि, कभी सिर्फ साइकिल को ही भारत की सड़कों की शान कहा जाता था। इसे एक शाही सवारी माना जाता था। एक समय ऐसा भी था, जब हर घर में साइकिल तक नहीं होती थी, बल्कि मोहल्ले के कुछ घरों में ही इस शाही सवारी को देखा जाता था।

समय बदला और लोगों तक साइकिल की पहुंच बढ़ी। धीरे-धीरे हर घर में साइकिल पहुंच गई, लेकिन अब वह समय भी आ गया है कि घरों से साइकिल की सवारी गायब हो गई है और इनकी जगह मोटर साइकिल या कारों ने ले ली है। भारत में एक शहर तो ऐसा भी है, जिसे साइकिल का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

भारत में कुल कितने शहर हैं

भारत में कुल शहरों की बात करें, तो यहां कुल 797 शहर हैं। इनमें से 752 शहर राज्यों में हैं, तो बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। कुछ लेखों में आपको कुल शहरों की संख्या 780 से लेकर 813 तक देखने को मिलेगी।

किस शहर को कहा जाता है साइकिल का शहर 

अब सवाल है कि भारत में किस शहर को साइकिल का शहर भी कहा जाता है, तो आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना को साइकिल का शहर भी कहा जाता है। 

क्यों कहा जाता है साइकिल का शहर 

लुधियाना को भारत में साइकिल निर्माण का केंद्र बिंदु कहा जाता है। यह अकेला शहर पूरे भारत की करीब 80 फीसदी साइकिलों का निर्माण करता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत में बनने वाली हर 5 साइकिल में से एक साइकिल लुधियाना में तैयार होती है। 

लुधियाना में कब से बन रही हैं साइकिलें

भारत के विभाजन के बाद लाहौर व इसके आस-पास के इलाकों में साइकिल पार्ट्स का काम कर रहे कारीगर व उद्योगपति लुधियाना में आकर बसे और इससे साइकिल उद्योग की शुरुआत हुई। यहां साइकिल का पहला कारखाना 1950 में मनमोहन सिंह मारटन द्वारा प्रभात नाम से लगाया गया था। इसके बाद कई अन्य साइकिल कंपनियों ने भी यहां उद्योग स्थापित किया। 

1960 तक बना भारत की साइकिल राजधानी

लुधियाना में एक दशक में ही बड़े पैमाने पर साइकिल का निर्माण होने लगा था। यहां बनने वाली साइकिल व उनके पुर्जों को विदेशों तक निर्यात किया जाने लगा था। ऐसे में 1960 तक यह शहर भारत की साइकिल राजधानी कहलाने लगा था। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेंःउत्तर प्रदेश का अनोखा पुल, नीचे नदी और ऊपर बहती है नहर, जानें नाम और जगह

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News