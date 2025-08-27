CBSE Class 10 French Sample Paper 2025-26, Download Model Paper PDF FREE

CBSE Class 10 French Sample Paper 2025-26: The CBSE Class 10th French Sample Paper is an important resource for the students that will help them to prepare for their half-yearly exams and end-of-term examination. The sample paper provides a clear overview of the examination structure, question paper pattern, and marking scheme. This preparatory material will help the students perform well in the exam.

Students can check here the French sample paper for the academic year 2025-26. Section A is provided below. To get the rest of the sections, students can download the sample paper PDF for FREE from below: