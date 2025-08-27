Schools Holiday on 27th August
Focus
Quick Links

CBSE Class 10 French Sample Paper 2025-26, Download Model Paper PDF FREE

By Akshita Jolly
Aug 27, 2025, 13:47 IST

CBSE Class 10 Sample Paper 2025-26: The CBSE board has made available the French sample paper for the students. They can easily get it here as the sample paper contains the important questions, the exam pattern and the marking scheme also. 

CBSE Class 10 French Sample Paper 2025-26: The CBSE Class 10th French Sample Paper is an important resource for the students that will help them to prepare for their half-yearly exams and end-of-term examination. The sample paper provides a clear overview of the examination structure, question paper pattern, and marking scheme. This preparatory material will help the students perform well in the exam. 

CBSE Class 10 French Sample Paper 2025-26, FREE PDF Download

Students can check here the French sample paper for the academic year 2025-26. Section A is provided below. To get the rest of the sections, students can download the sample paper PDF for FREE from below: 

Section A (Compréhension) 10 marks

1. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes: 10

Les écosystèmes aquatiques sont en danger

Les écosystèmes aquatiques, comme les rivières, les lacs et les mangroves, sont en train de disparaître à cause de la pollution, du changement climatique et de la mauvaise gestion de l’eau. Ces problèmes rendent difficile l’accès à l’eau potable pour des millions de personnes dans le monde.

Les problèmes principaux qui se posent sont :

● Moins d’eau dans les rivières : Le débit des rivières diminue, et cela affecte 107 millions de personnes.

● Pollution des lacs : Les lacs deviennent troubles et remplis de plantes nuisibles à cause de la pollution. Cela détruit les habitats pour les animaux et rend l’eau mauvaise pour la santé.

● Destruction des mangroves : Les mangroves, qui protègent l’environnement en filtrant l’eau et en stockant du carbone, disparaissent rapidement.

En 2023, plusieurs pays ont promis de protéger les écosystèmes aquatiques. Mais entre 2015 et 2021, l’argent utilisé pour cette protection a baissé de 15 %. Cela montre qu’il faut plus d’efforts

pour résoudre ces problèmes. Entre 2015 et 2021, les investissements pour protéger l’eau ont diminué. Les mangroves, importantes pour l’environnement, sont détruites. Si ces problèmes continuent, des millions de personnes n’auront pas d’eau potable. Les animaux et plantes qui vivent dans l’eau risquent aussi de disparaître. Ensemble, nous devons agir pour protéger nos écosystèmes aquatiques ! (Source : Le Monde - 28 août 2024)

Répondez aux questions suivantes : (2 au choix)(2X2=4)

I. Selon l’image, combien d’euros dépense-t-on pour lutter contre le bruit ? OR

[For the visually impaired ONLY]

Qu’est-ce qui rend difficile l’accès à l’eau potable ?

II. Quels sont les effets de la pollution sur les lacs ?

III. Pourquoi les mangroves sont-elles importantes pour l’environnement ?

Dites vrai ou faux : (6X0.5=3)

I. Les écosystèmes aquatiques disparaissent à cause de la bonne gestion de l’eau.

II. Les rivières ont moins d’eau, ce qui affecte 107 millions de personnes.

III. La pollution des lacs rend l’eau meilleure pour la santé.

IV. Les mangroves aident à filtrer l’eau et à stocker le carbone.
V. Les investissements pour protéger l’eau ont augmenté entre 2015 et 2021.

V. Les investissements pour protéger l’eau ont augmenté entre 2015 et 2021.

VI. Si les problèmes continuent, des millions de personnes pourraient ne pas avoir d’eau potable.

Trouvez dans le texte : (3 au choix) (3X1=3)

I. Une préposition

II. Forme verbale de « La protection »

III. Un adjectif qui veut dire l’eau qu’on peut boire

IV. Un mot pour dire « Des places géographiques des animaux et des plantes »

V. Le contraire de « plus »

Check the direct link here to get the rest of the sections of the sample paper: 

Direct Link: 

CBSE Class 10 French Sample Paper 2025-26, Download Model Paper PDF FREE

CBSE Class 10 French Sample Paper 2025-26 Answer Key

If you want to get the answers and the solutions to the sample paper, then you can check the direct link below: 

Section A (Compréhension) 10 marks

1. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes : 10

Répondez aux questions suivantes : (2 au choix) (2X2=4)

I. Selon l’image, on dépense 2,2 milliards d’euros pour lutter contre le bruit. OR

[For Visually Impaired ONLY]

La pollution, le changement climatique et la mauvaise gestion de l’eau rendent difficile l’accès à l'eau potable.

II. Les lacs deviennent troubles et remplis de plantes nuisibles à cause de la pollution.

III. Les mangroves sont importantes pour l’environnement parce qu’elles protègent l’environnement en filtrant l’eau et en stockant du carbone.

Dites vrai ou faux : (6X0.5=3)

I. Les écosystèmes aquatiques disparaissent à cause de la bonne gestion de l’eau. faux

II. Les rivières ont moins d’eau, ce qui affecte 107 millions de personnes. vrai

III. La pollution des lacs rend l’eau meilleure pour la santé. faux

IV. Les mangroves aident à filtrer l’eau et à stocker le carbone. vrai

V. Les investissements pour protéger l’eau ont augmenté entre 2015 et 2021. faux

VI. Si les problèmes continuent, des millions de personnes pourraient ne pas avoir d’eau potable. vrai

Trouvez dans le texte : (3 au choix) (3X1=3)

I. Une préposition : à/ pour

II. Forme verbale de « La protection » : Protéger

III. Un adjectif qui veut dire l’eau qu’on peut boire : Potable

IV. Un mot pour dire « Des places géographiques des animaux et des plantes » : L’habitat

V. Le contraire de « plus » : Moins

To get the full answer key, students can check and download the direct link below: 

Direct Link: 

CBSE Class 10 French Sample Paper Answer Key 2025-26, Download Solutions PDF For FREE

Other Related Links

CBSE Class 10 Science Sample Paper 2025-26

CBSE Class 10 Elements of Book Keeping and Accountancy Sample Paper 2025-26

CBSE Class 10 English (Language & Literature) Sample Paper 2025-26

CBSE Class 10 English (Communicative) Sample Paper 2025-26

CBSE Class 10 Hindi A Sample Paper 2025-26

CBSE Class 10 Computer Application Sample Paper 2025-26

CBSE Class 10 Social Science Sample Paper 2025-26

Akshita Jolly
Akshita Jolly

Content Writer

Akshita Jolly is a multimedia professional specialising in education, entertainment, fashion, health, and lifestyle news. Holding a degree in Journalism and Mass Communication, she has contributed to renowned media organisations, including the Press Trust of India. She currently serves as Executive – Editorial at Jagran New Media, where she writes, edits, and manages content for the School and News sections of the Jagran Josh (English) portal. She also creates engaging and informative videos for the Jagran Josh YouTube platform, helping to make educational content more accessible and dynamic. Her work has contributed to reaching over 10 million monthly users, reflecting both the impact and scale of her content. For inquiries, she can be reached at akshitajolly@jagrannewmedia.com.
... Read More

Latest Stories

Get here latest School, CBSE and Govt Jobs notification and articles in English and Hindi for Sarkari Naukari, Sarkari Result and Exam Preparation. Empower your learning journey with Jagran Josh App - Your trusted guide for exams, career, and knowledge! Download Now

Trending

Popular Searches

Latest Education News