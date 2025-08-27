CBSE Class 10 French Sample Paper 2025-26, Download Model Paper PDF FREE

CBSE Class 10 French Sample Paper 2025-26: The CBSE Class 10th French Sample Paper is an important resource for the students that will help them to prepare for their half-yearly exams and end-of-term examination. The sample paper provides a clear overview of the examination structure, question paper pattern, and marking scheme. This preparatory material will help the students perform well in the exam.
CBSE Class 10 French Sample Paper 2025-26, FREE PDF Download
Students can check here the French sample paper for the academic year 2025-26. Section A is provided below. To get the rest of the sections, students can download the sample paper PDF for FREE from below:
|
Section A (Compréhension) 10 marks
|
1. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes: 10
|
Les écosystèmes aquatiques sont en danger
|
Les écosystèmes aquatiques, comme les rivières, les lacs et les mangroves, sont en train de disparaître à cause de la pollution, du changement climatique et de la mauvaise gestion de l’eau. Ces problèmes rendent difficile l’accès à l’eau potable pour des millions de personnes dans le monde.
|
Les problèmes principaux qui se posent sont :
|
● Moins d’eau dans les rivières : Le débit des rivières diminue, et cela affecte 107 millions de personnes.
|
● Pollution des lacs : Les lacs deviennent troubles et remplis de plantes nuisibles à cause de la pollution. Cela détruit les habitats pour les animaux et rend l’eau mauvaise pour la santé.
|
● Destruction des mangroves : Les mangroves, qui protègent l’environnement en filtrant l’eau et en stockant du carbone, disparaissent rapidement.
|
En 2023, plusieurs pays ont promis de protéger les écosystèmes aquatiques. Mais entre 2015 et 2021, l’argent utilisé pour cette protection a baissé de 15 %. Cela montre qu’il faut plus d’efforts
|
pour résoudre ces problèmes. Entre 2015 et 2021, les investissements pour protéger l’eau ont diminué. Les mangroves, importantes pour l’environnement, sont détruites. Si ces problèmes continuent, des millions de personnes n’auront pas d’eau potable. Les animaux et plantes qui vivent dans l’eau risquent aussi de disparaître. Ensemble, nous devons agir pour protéger nos écosystèmes aquatiques ! (Source : Le Monde - 28 août 2024)
|
Répondez aux questions suivantes : (2 au choix)(2X2=4)
|
I. Selon l’image, combien d’euros dépense-t-on pour lutter contre le bruit ? OR
|
[For the visually impaired ONLY]
|
Qu’est-ce qui rend difficile l’accès à l’eau potable ?
|
II. Quels sont les effets de la pollution sur les lacs ?
|
III. Pourquoi les mangroves sont-elles importantes pour l’environnement ?
|
Dites vrai ou faux : (6X0.5=3)
|
I. Les écosystèmes aquatiques disparaissent à cause de la bonne gestion de l’eau.
|
II. Les rivières ont moins d’eau, ce qui affecte 107 millions de personnes.
|
III. La pollution des lacs rend l’eau meilleure pour la santé.
|
IV. Les mangroves aident à filtrer l’eau et à stocker le carbone.
|V. Les investissements pour protéger l’eau ont augmenté entre 2015 et 2021.
|
|
VI. Si les problèmes continuent, des millions de personnes pourraient ne pas avoir d’eau potable.
|
Trouvez dans le texte : (3 au choix) (3X1=3)
|
I. Une préposition
|
II. Forme verbale de « La protection »
|
III. Un adjectif qui veut dire l’eau qu’on peut boire
|
IV. Un mot pour dire « Des places géographiques des animaux et des plantes »
|
V. Le contraire de « plus »
Check the direct link here to get the rest of the sections of the sample paper:
Direct Link:
|
CBSE Class 10 French Sample Paper 2025-26, Download Model Paper PDF FREE
CBSE Class 10 French Sample Paper 2025-26 Answer Key
If you want to get the answers and the solutions to the sample paper, then you can check the direct link below:
|
Section A (Compréhension) 10 marks
|
1. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes : 10
|
Répondez aux questions suivantes : (2 au choix) (2X2=4)
|
I. Selon l’image, on dépense 2,2 milliards d’euros pour lutter contre le bruit. OR
|
[For Visually Impaired ONLY]
|
La pollution, le changement climatique et la mauvaise gestion de l’eau rendent difficile l’accès à l'eau potable.
|
II. Les lacs deviennent troubles et remplis de plantes nuisibles à cause de la pollution.
|
III. Les mangroves sont importantes pour l’environnement parce qu’elles protègent l’environnement en filtrant l’eau et en stockant du carbone.
|
Dites vrai ou faux : (6X0.5=3)
|
I. Les écosystèmes aquatiques disparaissent à cause de la bonne gestion de l’eau. faux
|
II. Les rivières ont moins d’eau, ce qui affecte 107 millions de personnes. vrai
|
III. La pollution des lacs rend l’eau meilleure pour la santé. faux
|
IV. Les mangroves aident à filtrer l’eau et à stocker le carbone. vrai
|
V. Les investissements pour protéger l’eau ont augmenté entre 2015 et 2021. faux
|
VI. Si les problèmes continuent, des millions de personnes pourraient ne pas avoir d’eau potable. vrai
|
Trouvez dans le texte : (3 au choix) (3X1=3)
|
I. Une préposition : à/ pour
|
II. Forme verbale de « La protection » : Protéger
|
III. Un adjectif qui veut dire l’eau qu’on peut boire : Potable
|
IV. Un mot pour dire « Des places géographiques des animaux et des plantes » : L’habitat
|
V. Le contraire de « plus » : Moins
To get the full answer key, students can check and download the direct link below:
Direct Link:
|
CBSE Class 10 French Sample Paper Answer Key 2025-26, Download Solutions PDF For FREE
