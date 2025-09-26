CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: छात्राओं को मिलेगी हर महीने 500 रुपये की स्कॉलरशिप, जानें कैसे करें Apply

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ‘CBSE मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड’ के तहत केवल लड़कियों को स्कॉलरशिप देता है। यह स्कॉलरशिप उन छात्राओं को मिलती है जिन्होंने 2025 में CBSE से दसवीं कक्षा पास की है और वर्तमान में CBSE से जुड़े स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रही हैं। स्कॉलरशिप के लिए योग्य होने के लिए, छात्राओं के दसवीं कक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये की राशि दी जाती है। Candidates को 23 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करना होगा।
CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025
CBSE उन छात्राओं को स्कॉलरशिप देता है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और जिन्होंने दसवीं कक्षा में 60% या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। स्कॉलरशिप को एक साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है।
|
विवरण
|
जानकारी
|
स्कॉलरशिप का नाम
|
CBSE मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड
|
बोर्ड का नाम
|
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
|
लाभार्थी
|
इकलौती लड़की
|
स्कॉलरशिप राशि
|
500 रुपये प्रति माह
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
23 अक्टूबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
www.cbse.gov.in
|
CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें?
Candidates सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद स्कूलों को अपने स्कूल के छात्रों के आवेदन फॉर्म को वेरिफाई (सत्यापित) करना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का एक स्कॉलरशिप पोर्टल है, जहां स्कूल लॉग-इन करके आवेदनों को वेरिफाई कर सकते हैं।
CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए योग्यता क्या है?
CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए, छात्राओं को नीचे दी गई योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा:
-
सभी छात्राएं जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं।
-
न्यूनतम अंक: छात्राओं के दसवीं कक्षा में 60% या उससे ज्यादा अंक होने चाहिए।
-
ट्यूशन फीस: ट्यूशन फीस हर महीने 1,500 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
-
छात्रा को केवल CBSE से जुड़े स्कूल में ही पढ़ना चाहिए।
-
NRI छात्राएं: NRI छात्राओं के लिए ट्यूशन फीस हर महीने अधिकतम 6,000 रुपये तय की गई है।
CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 की अवधि क्या है?
स्कॉलरशिप की अवधि एक साल की होती है। स्कॉलरशिप का रिन्यूअल (नवीनीकरण) अगली कक्षा में प्रमोट होने पर निर्भर करता है। इसका मतलब है, अगली कक्षा में प्रमोट होने के लिए होने वाली परीक्षा में छात्राओं को कुल मिलाकर 50% या उससे ज्यादा अंक हासिल करने होंगे।
