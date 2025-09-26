CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: छात्राओं को मिलेगी हर महीने 500 रुपये की स्कॉलरशिप, जानें कैसे करें Apply

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ‘CBSE मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड’ के तहत केवल लड़कियों को स्कॉलरशिप देता है। यह स्कॉलरशिप उन छात्राओं को मिलती है जिन्होंने 2025 में CBSE से दसवीं कक्षा पास की है और वर्तमान में CBSE से जुड़े स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रही हैं। स्कॉलरशिप के लिए योग्य होने के लिए, छात्राओं के दसवीं कक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये की राशि दी जाती है। Candidates को 23 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करना होगा।

CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025

CBSE उन छात्राओं को स्कॉलरशिप देता है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और जिन्होंने दसवीं कक्षा में 60% या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। स्कॉलरशिप को एक साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है।