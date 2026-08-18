[OUT] DSSSB Result 2026: डीएसएसएसबी चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार भर्ती का रिजल्ट आउट, यहां से करें चेक

DSSSB Result 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार के रिक्त पदों पर भर्ती का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट की PDF में नाम, रोल नंबर और कैटेगरी सहित अन्य डिटेल्स दी गई है।

डीएसएसएसबी चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

DSSSB Result 2026 डाउनलोड लिंक

डीएसएसएसबी चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।