[OUT] DSSSB Result 2026: डीएसएसएसबी चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार भर्ती का रिजल्ट आउट, यहां से करें चेक
DSSSB Result 2026: डीएसएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार के रिक्त पदों पर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
DSSSB Result 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार के रिक्त पदों पर भर्ती का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट की PDF में नाम, रोल नंबर और कैटेगरी सहित अन्य डिटेल्स दी गई है।
डीएसएसएसबी चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
DSSSB Result 2026 डाउनलोड लिंक
डीएसएसएसबी चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।
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डीएसएसएसबी चपरासी रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
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डीएसएसएसबी सफाईकर्मी रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
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डीएसएसएसबी चौकीदार रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
DSSSB Result 2026 - हाइलाइट्स
डीएसएसएसबी ने चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार भर्ती की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को जॉइनिंग की अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए डीएसएसएसबी की वेबसाइट देखते रहें। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप टेबल देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)
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पद का नाम
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चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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18 अगस्त 2026
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रिजल्ट डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
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ऑफिशियल वेबसाइट
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dsssb.delhi.gov.in
DSSSB Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
डीएसएसएसबी चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार भर्ती का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले डीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और Result सेक्शन देखें।
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आपके सामने चपरासी, सफाईकर्मी और चौकीदार के रिजल्ट की PDF खुल जाएगी।
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रिजल्ट की PDF ओपन हो जाएगी।
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रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.