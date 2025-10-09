DSSSB TGT Recruitment 2025: शिक्षक भर्ती के कुल 5346 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू

DSSSB TGT Recruitment 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 9 अक्टूबर से शुरू कर दी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नौकरी चाहने वाले उम्मीदवार इस अवसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5346 रिक्त पदों को भरा जाना है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। संबंधित भर्ती के जरिए मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत सहित टीजीटी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। DSSSB TGT Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्कूलों में टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है। इच्छुक शिक्षकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल देखें:

प्राधिकरण का नाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) पद का नाम टीजीटी शिक्षक भर्ती (ग्रुप बी) पदों की संख्या 5346 आवेदन करने की तिथि 9 अक्टूबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025 आयु सीमा 33 वर्ष आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस - 100 रुपये चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा ऑफिशियल वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in/ DSSSB TGT Recruitment 2025: पात्रता मापदंड संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है: शैक्षणिक योग्यता - उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड/संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन/मास्टर डिग्री के साथ प्रशिक्षण शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता और CTET परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।