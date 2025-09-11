Rajasthan Police Admit Card 2025 Out Soon
Focus
Quick Links

First Job के इंटरव्यू में Gen Z Candidates के लिए जरूरी हैं ये टिप्स

By Vijay Pratap Singh
Sep 11, 2025, 16:49 IST

डिजिटल और प्रतिस्पर्धी माहौल में काम शुरू करते समय जेन Z के Candidates को खास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस लेख में इंटरव्यू के कुछ जरूरी टिप्स दिए गए हैं, जो जेन Z के हर सदस्य को अपनी पहली नौकरी से पहले जानने चाहिए। इनमें रिसर्च, बातचीत का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, डिजिटल शिष्टाचार और भावनात्मक समझदारी जैसी बातें शामिल हैं। इन टिप्स की मदद से Candidates अपनी घबराहट कम कर सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और अपनी पहली नौकरी के लिए अपनी तैयारी और पेशेवर रवैये से नियोक्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us

Gen Z के Candidates को अपने पहले इंटरव्यू की तैयारी करते समय खास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्योग तेजी से बदल रहे हैं और काम करने की जगहों पर उम्मीदें भी बदल रही हैं। वे एक ऐसे माहौल में अपना करियर शुरू कर रहे हैं, जो पूरी तरह से डिजिटल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी है। इसलिए, Candidates के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपनी पहली नौकरी के इंटरव्यू से पहले कुछ खास टिप्स जान लें।

यह लेख व्यावहारिक सलाह, भावनात्मक समझ और आजमाई हुई रणनीतियां बताएगा। इससे Candidates को बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। साथ ही, वे आत्मविश्वासी और काबिल उम्मीदवार के तौर पर अपनी पहचान बना पाएंगे।

पहली नौकरी से पहले Gen Z के लिए इंटरव्यू टिप्स

इंटरव्यू एक मौका होता है, जिसमें आप अपना व्यक्तित्व, हुनर और काम करने की तैयारी दिखा सकते हैं। Gen Z अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म और बातचीत के अनौपचारिक तरीकों का इस्तेमाल करती है। इसलिए, उन्हें अपने निजी व्यवहार और पेशेवर उम्मीदों के बीच के अंतर को समझना और उसे दूर करना होता है। Gen Z के लिए इंटरव्यू टिप्स सीखने और उनका अभ्यास करने से घबराहट कम करने में मदद मिलती है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और परिपक्वता व तैयारी का अच्छा प्रभाव पड़ता है।

आजकल नियोक्ता सिर्फ तकनीकी जानकारी से ज्यादा कुछ और भी देखते हैं। वे बदलाव के साथ ढलने की क्षमता, कंपनी के माहौल में ढलने की क्षमता और समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत को महत्व देते हैं। Gen Z के Candidates अपनी खूबियों को उजागर कर सकते हैं। साथ ही, वे उन आम चिंताओं को भी दूर कर सकते हैं, जो नौकरी के बाजार में आने वाले युवा पेशेवरों के बारे में नियोक्ताओं को हो सकती हैं। नीचे कुछ खास इंटरव्यू टिप्स दिए गए हैं।

रिसर्च और तैयारी

पहली बार नौकरी ढूंढने वाले सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह करते हैं कि वे बिना पूरी रिसर्च किए इंटरव्यू में चले जाते हैं। कंपनियां ऐसे Candidates चाहती हैं, जो उनके मिशन, मूल्यों और संस्कृति को समझते हों। संस्था के बारे में जानने के लिए समय निकालने से आपकी सच्ची दिलचस्पी और समर्पण का पता चलता है।

तैयारी करते समय इन बातों का ध्यान रखें:

*   कंपनी की पृष्ठभूमि, हाल की उपलब्धियों और मुख्य मूल्यों पर रिसर्च करें।

*   नौकरी के विवरण को ध्यान से पढ़ें ताकि जरूरी स्किल्स का पता चल सके।

*   आम इंटरव्यू सवालों के जवाब तैयार करें। साथ ही, उन खास सवालों के बारे में भी सोचें जो पूछे जा सकते हैं।

बातचीत का कौशल

स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी बातचीत हर सफल इंटरव्यू की रीढ़ होती है। Gen Z अक्सर डिजिटल बातचीत में बहुत अच्छी होती है, लेकिन पेशेवर इंटरव्यू में आमने-सामने स्पष्टता, ध्यान से सुनने और सधे हुए जवाबों की जरूरत होती है।

सबसे असरदार इंटरव्यू टिप्स इस बात पर जोर देते हैं कि आप बोलकर जवाब देने का अभ्यास करें, आंखों से संपर्क बनाए रखें और “अम” या “लाइक” जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। बेहतर बातचीत से आत्मविश्वास झलकता है, जबकि ध्यान से सुनना इंटरव्यू लेने वाले के समय के प्रति सम्मान दिखाता है।

नियोक्ता से पूछने के लिए कुछ अच्छे सवाल तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। भूमिका में विकास के अवसरों या कंपनी की संस्कृति के बारे में पूछने से आपकी जिज्ञासा और गंभीरता का पता चलता है।

बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास

बिना बोले की गई बातचीत (नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन) पहला प्रभाव बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। Gen Z के Candidates को यह याद रखना चाहिए कि उनके बैठने का तरीका, आंखों का संपर्क और हाथों के इशारे शब्दों से ज्यादा कुछ कह सकते हैं। सीधे बैठना, मजबूती से हाथ मिलाना और सहज लेकिन पेशेवर बॉडी लैंग्वेज बनाए रखने से आत्मविश्वास झलकता है।

कई इंटरव्यू टिप्स में से एक सबसे असरदार तरीका है शीशे के सामने या किसी सलाहकार के साथ मॉक इंटरव्यू का अभ्यास करना। यह बहुत बदलाव ला सकता है। इससे Candidates को अपनी घबराहट वाली आदतों के बारे में पता चलता है, जैसे बेचैन होना या आंखों से संपर्क से बचना। वे इन आदतों को शांत और पेशेवर हाव-भाव से बदल सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह दिखावा करना नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब है, खुद को सहजता और शालीनता के साथ पेश करना।

डिजिटल शिष्टाचार

आपकी डिजिटल मौजूदगी भी उतनी ही जरूरी है, जितना कि आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन। रिक्रूटर अक्सर इंटरव्यू से पहले Candidates के ऑनलाइन प्रोफाइल देखते हैं। इसलिए, Gen Z के लिए सबसे जरूरी इंटरव्यू टिप्स में से एक यह है कि वे एक पेशेवर डिजिटल पहचान बनाए रखें।

इसका मतलब है कि लिंक्डइन पर एक साफ प्रोफाइल फोटो लगाएं, यह पक्का करें कि सोशल मीडिया अकाउंट से परिपक्वता दिखे, और नौकरी के आवेदन के लिए पेशेवर ईमेल पते का इस्तेमाल करें।

भावनात्मक समझदारी

नियोक्ता ऐसे Candidates को महत्व देते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छी तरह काम कर सकते हैं, और काम की जगह पर आने वाली चुनौतियों के साथ ढल सकते हैं। भावनात्मक समझदारी (EQ) आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अलग दिखाने में मदद करती है जो न केवल काबिल है, बल्कि आत्म-जागरूक और दूसरों की भावनाओं को समझने वाला भी है।

दबाव में शांत रहना, बातचीत के दौरान सहानुभूति दिखाना और इंटरव्यू के बाद आभार व्यक्त करना जरूरी है। इंटरव्यू लेने वाले को धन्यवाद देने के लिए एक विनम्र फॉलो-अप ईमेल भेजना, अपनी व्यावसायिकता और भावनात्मक परिपक्वता दिखाने का एक आसान लेकिन बहुत असरदार तरीका है।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News