Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025: अप्रेंटिस apprenticeshipindia.gov.in भर्ती के लिए, 30 अक्टूबर से पहले करें Apply

By Priyanka Pal
Oct 27, 2025, 16:07 IST

Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025: हरियाणा रोडवेज की ओर से अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिसके तहत कुल 45 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर तक मांगे गए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025
Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025

Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025: हरियाणा राज्य परिवहन विभाग, झज्जर में अप्रेंटिस के 45 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर 25 अक्टूबर से जारी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर से पहले ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण आगे लेख में जानें।

Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025: अधिसूचना 

हरियाणा रोडवेज अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए निकाले गए पदों के लिए शॉर्टलिस्ट निकाली जाएगी। उम्मीदवार अधिसूचना नीचे देख सकते हैं। जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि सहित विवरण मौजूद हैं:

Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

नीचे टेबल में हरियाणा रोजवेज अप्रेंटिस भर्ती 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल जैसे आयु सीमा, आवेदन की अंतिम तिथि सहित विवरण देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

हरियाणा राज्य परिवहन विभाग, झज्जर

पद का नाम 

अप्रेंटिस 

पदों की संख्या 

45 

आवेदन करने की अंतिम तिथि 

30 अक्टूबर, 2025

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तिथि

31 अक्टूबर 2025 सुबह 10:00 बजे

आयु सीमा 

नियमों के अनुसार

चयन प्रक्रिया 

शॉर्टलिस्टिंग

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://www.apprenticeshipindia.gov.in/

Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025: पात्रता सहित रिक्त विवरण 

नीचे टेबल में पात्रता कुल पदों की संख्या, पदों का विवरण और शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल देखें:

पद का नाम 

पदों की संख्या 

शैक्षणिक योग्यता 

वेल्डर

8



भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र या समकक्ष योग्यता।

बढ़ई

8

इलेक्ट्रीशियन

8

फिटर

10

एमएमवी (मोटर मैकेनिक वाहन)

5

डीजल मैकेनिक

5

स्टेनोग्राफर (हिंदी)

1

कुल पदों की संख्या 

45

  

Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

हरियाणा रोडवेज झज्जर अपरेंटिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर,  हरियाणा रोडवेज झज्जर अपरेंटिस भर्ती 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी प्रोफाइल बनाएं। 

स्टेप 4 प्रशिक्षुता के लिए पसंदीदा ट्रेड और विभाग चुनें।

स्टेप 5 अब आवेदन पत्र 2025 भरें और जमा करें।

