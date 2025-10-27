Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025: अप्रेंटिस apprenticeshipindia.gov.in भर्ती के लिए, 30 अक्टूबर से पहले करें Apply

Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025: हरियाणा राज्य परिवहन विभाग, झज्जर में अप्रेंटिस के 45 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर 25 अक्टूबर से जारी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर से पहले ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण आगे लेख में जानें।

Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025: अधिसूचना

हरियाणा रोडवेज अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए निकाले गए पदों के लिए शॉर्टलिस्ट निकाली जाएगी। उम्मीदवार अधिसूचना नीचे देख सकते हैं। जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि सहित विवरण मौजूद हैं:

Haryana Roadways Apprentice Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में हरियाणा रोजवेज अप्रेंटिस भर्ती 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल जैसे आयु सीमा, आवेदन की अंतिम तिथि सहित विवरण देख सकते हैं: