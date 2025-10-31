HP TET Admit Card 2025: एचपी टीईटी एडमिट कार्ड hpbose.org पर जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने नवंबर सत्र के लिए HP TET एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। उम्मीदवारों पंजाबी, उर्दू, TGT (आर्ट्स), और TGT (मेडिकल) - NOV 2025 जैसे विषयों के लिए HP TET एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक मान्य फोटो आईडी के साथ ले जाना होता है।

नवंबर 2025 सत्र के लिए, HPBOSE ने 2 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षा से कुछ दिन पहले, 29 अक्टूबर, 2025 को HP TET एडमिट कार्ड 2025 जारी किया। JBT, TGT (आर्ट्स, मेडिकल, नॉन-मेडिकल), शास्त्री, लैंग्वेज टीचर, पंजाबी और उर्दू जैसे अलग-अलग पेपरों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना होगा। HP TET एडमिट कार्ड 2025 में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग का समय, शिफ्ट और जरूरी निर्देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई होती है।