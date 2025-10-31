HP TET Admit Card 2025: एचपी टीईटी एडमिट कार्ड hpbose.org पर जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने नवंबर सत्र के लिए HP TET एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। उम्मीदवारों पंजाबी, उर्दू, TGT (आर्ट्स), और TGT (मेडिकल) - NOV 2025 जैसे विषयों के लिए HP TET एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक मान्य फोटो आईडी के साथ ले जाना होता है।
नवंबर 2025 सत्र के लिए, HPBOSE ने 2 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षा से कुछ दिन पहले, 29 अक्टूबर, 2025 को HP TET एडमिट कार्ड 2025 जारी किया। JBT, TGT (आर्ट्स, मेडिकल, नॉन-मेडिकल), शास्त्री, लैंग्वेज टीचर, पंजाबी और उर्दू जैसे अलग-अलग पेपरों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना होगा। HP TET एडमिट कार्ड 2025 में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग का समय, शिफ्ट और जरूरी निर्देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई होती है।
HP TET Admit Card 2025 OUT
HP TET एडमिट कार्ड 2025 hpbose.org पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर HP TET एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 2 नवंबर से 16 नवंबर, 2025 के बीच दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी: सुबह और दोपहर। HP TET एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।
यहां क्लिक करें- HP TET एडमिट कार्ड 2025 लिंक
HP TET Admit Card 2025- हाइलाइट्स
HP TET एडमिट कार्ड 2025 को 29 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था। उम्मीदवारों ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके HP टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। HP TET एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|
कैटेगरी
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
|
आयोजक संस्था
|
HPBOSE (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड)
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख
|
29 अक्टूबर, 2025
|
परीक्षा की तारीखें
|
2 नवंबर से 16 नवंबर, 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
hpbose.org
|
डाउनलोड करने के लिए जरूरी जानकारी
|
एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म की तारीख
|
परीक्षा की शिफ्ट
|
सुबह और दोपहर
|
जरूरी दस्तावेज
|
एडमिट कार्ड + मान्य फोटो आईडी
एचपी टेट एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवारों ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके HP TET एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
-
आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।
-
होमपेज पर 'TET Admit Card 2025' पर क्लिक करें।
-
एक नया पेज खुलेगा। यहां अपनी जानकारी, जैसे एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।
-
अपना नाम, परीक्षा केंद्र, पेपर कोड और फोटो जांचें।
-
PDF सेव करें और परीक्षा के दिन के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।
