HPBOSE 12th Final Merit List 2026 जारी, देखें री-वैल्यूएशन के बाद तैयार हुई फाइनल लिस्ट

HPBOSE 12th Final Merit List 2026 OUT: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने कक्षा 12वीं की फाइनल मेरिट लिस्ट 2026 जारी कर दी है। यह मेरिट लिस्ट मार्च 2026 में हुई 12वीं की वार्षिक परीक्षा के बाद री-वैल्यूएशन और री-चेकिंग के संशोधित परिणामों को शामिल करके तैयार की गई है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर मेरिट लिस्ट देख सकते हैं।

HPBOSE Class 12 Final Merit List 2026 Link

जिन छात्रों ने अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होने पर री-वैल्यूएशन या री-चेकिंग के लिए आवेदन किया था, उनके संशोधित अंकों को अब फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। बोर्ड के अनुसार, अब जारी की गई मेरिट लिस्ट को अंतिम माना जाएगा। छात्र और अभिभावक बोर्ड की वेबसाइट से पूरी जानकारी देख सकते हैं।

यहां क्लिक करें:- hpbose.org

री-वैल्यूएशन के बाद जारी हुई मेरिट लिस्ट

HPBOSE की ओर से कक्षा 12वीं के परिणाम जारी होने के बाद छात्रों को री-वैल्यूएशन और री-चेकिंग का विकल्प दिया गया था। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिन छात्रों के अंकों में बदलाव हुआ, उनके संशोधित परिणाम को बोर्ड के रिकॉर्ड में अपडेट किया गया। इसी आधार पर अब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है।