HPRCA TGT Arts Admit Card 2026 OUT: एचपीआरसीए टीजीटी आर्ट्स एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

HPRCA TGT Arts Admit Card 2026 OUT: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने आज 7 जनवरी 2025 को TGT Arts भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना एचपीआरसीए टीजीटी एडमिट कार्ड 2026 आधिकारिक वेबसाइट- hprca.hp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

HPRCA TGT Arts Admit Card 2026 Download Link

एचपीआरसीए टीजीटी आर्ट्स एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक hprca.hp.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा 12 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी।

HPRCA TGT Arts Admit Card 2026 Link यहां क्लिक करें

HPRCA TGT Arts Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं: