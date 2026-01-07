HPRCA TGT Arts Admit Card 2026 OUT: एचपीआरसीए टीजीटी आर्ट्स एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

HPRCA TGT Arts Admit Card 2026 OUT: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने आज 7 जनवरी 2025 को TGT Arts भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना एचपीआरसीए टीजीटी एडमिट कार्ड 2026 आधिकारिक वेबसाइट- hprca.hp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
HPRCA TGT Arts Admit Card 2026 Download Link
एचपीआरसीए टीजीटी आर्ट्स एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक hprca.hp.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा 12 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी।
HPRCA TGT Arts Admit Card 2026 Link
HPRCA TGT Arts Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
HPRCA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
होमपेज पर “Latest” सेक्शन में link for Admit card login download for Post of TGT (Arts) exam. (Date: 07 Jan 2026) लिंक पर क्लिक करें।
फिर Click here to Download Admit Card पर क्लिक करें।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।
HPRCA एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी जरूर चेक करें
डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर मौजूद सभी विवरण ध्यान से चेक करने चाहिए, जैसे:
उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
पोस्ट का नाम (TGT Arts)
परीक्षा की तारीख और समय
परीक्षा केंद्र का पता
फोटो और हस्ताक्षर
परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश
यदि एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए।
