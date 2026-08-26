HPU Student Portal Result 2026 OUT: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी UG-PG रिजल्ट घोषित, ये रहा Link
HPU Result 2026 OUT: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (HPU) का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट hpuniv.ac.in पर घोषित कर दिया गया है। छात्र-छात्राएं अपना रोल नंबर दर्ज करके अपनी मार्कशीट ऑनलाइन आसानी से HPU Student Portal पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
Himachal Pradesh University Result 2026 OUT: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (HPU), शिमला ने विभिन्न UG और PG कोर्स की परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी ने अप्रैल/जून 2026 में आयोजित परीक्षाओं के कई Even सेमेस्टर के रिजल्ट 2026 ऑनलाइन जारी किए हैं। परीक्षा में शामिल छात्र अब अपना HPU Result 2026 यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट hpuniv.ac.in पर या HPU Student Portal पर जाकर चेक कर सकते हैं।छात्र अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर सहित मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें। रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने के बाद छात्र इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल कर लेमिनेशन करा कर रख सकते हैं।
HPU Student Portal Result 2026 Download Link
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 लिंक विश्वविद्यालय की ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध है। छात्र नीचे दिए गए आधिकारिक वेबसाइट लिंक के जरिए HPU Student Portal पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।
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HPU Student Portal Result 2026 Direct Link
HPU Result 2026 कैसे चेक करें?
HPU रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक करने के लिए छात्रों को नीचे दिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
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सबसे पहले HPU की आधिकारिक वेबसाइट hpuniv.ac.in पर जाएं।
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होम पेज पर Results या Student Portal सेक्शन पर क्लिक करें।
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अब अपने कोर्स और सेमेस्टर से संबंधित रिजल्ट लिंक चुनें।
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मांगी गई जानकारी, जैसे Registration Number, दर्ज करें।
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इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर आपका HPU परिणाम 2026 दिखाई देगा।
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रिजल्ट में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करें।
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अंत में रिजल्ट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें।
HPU Marksheet 2026 में क्या जानकारी दी जाएगी?
HPU की ऑनलाइन रिजल्ट मार्कशीट में छात्र और परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स का नाम, सेमेस्टर, विषयों के नाम, प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक, कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस जैसी जानकारी शामिल होती है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में नाम, रोल नंबर और अंकों सहित सभी विवरणों को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए।
HPU Result 2026: रिजल्ट में गलती हो तो क्या करें?
यदि किसी छात्र को अपने रिजल्ट में नाम, अंक, विषय या किसी अन्य विवरण में गलती दिखाई देती है, तो उसे संबंधित कॉलेज या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए।
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Student Portal HPU Result: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बारे में
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और यह UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। HPU में कई फैकल्टी, विभाग और शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। छात्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर HPU Result और अन्य शैक्षणिक जानकारी चेक कर सकते हैं।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.