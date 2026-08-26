Himachal Pradesh University Result 2026 OUT: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (HPU), शिमला ने विभिन्न UG और PG कोर्स की परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी ने अप्रैल/जून 2026 में आयोजित परीक्षाओं के कई Even सेमेस्टर के रिजल्ट 2026 ऑनलाइन जारी किए हैं। परीक्षा में शामिल छात्र अब अपना HPU Result 2026 यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट hpuniv.ac.in पर या HPU Student Portal पर जाकर चेक कर सकते हैं।छात्र अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर सहित मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें। रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने के बाद छात्र इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल कर लेमिनेशन करा कर रख सकते हैं। HPU Student Portal Result 2026 Download Link हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 लिंक विश्वविद्यालय की ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध है। छात्र नीचे दिए गए आधिकारिक वेबसाइट लिंक के जरिए HPU Student Portal पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

HPU Student Portal Result 2026 Direct Link यहां क्लिक करें HPU Result 2026 कैसे चेक करें? HPU रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक करने के लिए छात्रों को नीचे दिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा: सबसे पहले HPU की आधिकारिक वेबसाइट hpuniv.ac.in पर जाएं। होम पेज पर Results या Student Portal सेक्शन पर क्लिक करें। अब अपने कोर्स और सेमेस्टर से संबंधित रिजल्ट लिंक चुनें। मांगी गई जानकारी, जैसे Registration Number, दर्ज करें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपका HPU परिणाम 2026 दिखाई देगा। रिजल्ट में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करें। अंत में रिजल्ट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें। HPU Marksheet 2026 में क्या जानकारी दी जाएगी? HPU की ऑनलाइन रिजल्ट मार्कशीट में छात्र और परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स का नाम, सेमेस्टर, विषयों के नाम, प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक, कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस जैसी जानकारी शामिल होती है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में नाम, रोल नंबर और अंकों सहित सभी विवरणों को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए।