IB ACIO City Intimation Slip 2025 OUT: आईबी ACIO सिटी स्लिप cdn.digialm.com पर जारी, यहां से करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Sep 5, 2025, 11:41 IST

IB ACIO City Intimation Slip 2025 OUT: गृह मंत्रालय ने 5 सितंबर को IB ACIO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 जारी कर दी है। Candidates अपना परीक्षा शहर और तारीख ईमेल या आधिकारिक पोर्टल पर देख सकते हैं। टियर I की परीक्षा 17 और 18 सितंबर 2025 को 3,717 ग्रेड II/एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आयोजित की जाएगी। Candidates नीचे दिए गए लिंक से सिटी स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

IB ACIO City Intimation Slip 2025 OUT
IB ACIO City Intimation Slip 2025 OUT

IB ACIO City Slip 2025 OUT: गृह मंत्रालय ने टियर I परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates के लिए 5 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर IB ACIO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 जारी कर दी है। इस स्लिप में परीक्षा शहर की जानकारी दी गई है, जहां Candidates को परीक्षा केंद्र अलॉट किया जाएगा। IB ACIO टियर I परीक्षा 2025 का आयोजन 17 और 18 सितंबर 2025 को किया जाना है। यह भर्ती 3,717 ग्रेड II/एग्जीक्यूटिव पदों के लिए है। सिटी स्लिप एक जरूरी दस्तावेज है, क्योंकि यह Candidates को पहले से ही अपनी यात्रा और रहने की योजना बनाने में मदद करता है।

IB ACIO City Intimation Slip 2025 OUT

गृह मंत्रालय के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ग्रेड II/एग्जीक्यूटिव के 3,717 खाली पदों को भरने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चला रहा है। चयन प्रक्रिया में टियर I, टियर II और एक इंटरव्यू राउंड शामिल है। सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने के साथ, Candidates अब अपना आधिकारिक एडमिट कार्ड पाने से बस एक कदम दूर हैं।

IB ACIO Admit Card 2025

IB ACIO सिटी स्लिप 2025 - हाइलाइट्स

IB ACIO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 एक जरूरी दस्तावेज है, जो Candidates को उनके परीक्षा शहर, राज्य, शिफ्ट और रिपोर्टिंग की जानकारी देता है। यह उम्मीदवारों को अपनी यात्रा की योजना बनाने और परीक्षा के दिन के लिए तैयार रहने में मदद करता है। Candidates को टियर I परीक्षा में शामिल होने से पहले स्लिप पर दी गई सभी जानकारी को ध्यान से देख लेना चाहिए। Candidates नीचे दी गई टेबल में खास जानकारी देख सकते हैं:

विवरण

जानकारी

परीक्षा का नाम

IB ACIO परीक्षा 2025

पद का नाम

असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड II/एग्जीक्यूटिव

आयोजन करने वाली संस्था

गृह मंत्रालय (MHA)

स्लिप का नाम

IB ACIO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025

दी गई जानकारी

Candidate का नाम, परीक्षा शहर, परीक्षा राज्य, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग का समय

उद्देश्य

एडमिट कार्ड जारी होने से पहले Candidates को परीक्षा शहर और शेड्यूल के बारे में सूचित करना

IB ACIO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 डाउनलोड लिंक

IB ACIO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 अब ऑनलाइन उपलब्ध है। Candidates अपने Registration नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके आसानी से अपना अलॉट किया गया परीक्षा शहर देख सकते हैं। सुविधा के लिए, हमने नीचे सीधा डाउनलोड लिंक दिया है, ताकि Candidates जल्दी से अपनी सिटी स्लिप देख सकें।

IB ACIO City Intimation Slip 2025 क्लिक करें

IB ACIO एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 कैसे डाउनलोड करें?

गृह मंत्रालय ने Candidates को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सीधे IB ACIO परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी भेज दी है। उम्मीदवार अपडेट के लिए अपना मेल देख सकते हैं। इसके अलावा, IB ACIO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 आधिकारिक पोर्टल पर भी उपलब्ध है, और Candidates लॉग इन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी इंटिमेशन स्लिप को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in या NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: “Online Applications for the posts of ACIO Grade II/ Executive in Intelligence Bureau (IB)” पर क्लिक करें।

स्टेप 3: पेज पर बाईं ओर दिए गए "Login" ऑप्शन को चुनें।

स्टेप 4: Registration के दौरान बनाया गया यूजर आईडी और पासवर्ड डालें।

स्टेप 5: अलॉट किए गए परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी देखने के लिए "City Intimation Tab" पर क्लिक करें।

IB ACIO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 पर दी गई जानकारी

IB ACIO एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 में वे सभी जरूरी जानकारियां होती हैं, जिन्हें Candidates को परीक्षा में शामिल होने से पहले जांच लेना चाहिए। स्लिप में नीचे दी गई जानकारी शामिल होती है:

*   Candidate का नाम

*   पद का नाम: असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड II/एग्जीक्यूटिव

*   परीक्षा का शहर

*   परीक्षा का राज्य

*   परीक्षा शिफ्ट का समय

*   रिपोर्टिंग का समय

