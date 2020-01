IBPS Clerk Mains Admit Card Download: IBPS ने क्लर्क मुख्य परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी किये @ibps.in

IBPS Clerk Mains Admit Card Download: IBPS ने क्लर्क मुख्य परीक्षा (IBPS Clerk Mains Exam 2020) का एडमिट कार्ड आज यानी 07 जनवरी 2020 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट (ibps.in) पर जारी कर दिया है.

उम्मीदवार जिन्हें आईबीपीएस क्लर्क मेन्स परीक्षा 2020 में 19 जनवरी 2020 को शामिल होना है, वे आईबीपीएस क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड (IBPS Clerk Mains Admit Card) आईबीपीएस की वेबसाइट www.ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

उम्मीदवार IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए निचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. उम्मीदवार, जो आईबीपीएस क्लर्क प्री-परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं, वे आईबीपीएस क्लर्क मेन्स कॉल लेटर को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड प्रदान करके या 19 जनवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं.

IBPS क्लर्क एडमिट कार्ड डाउनलोड

IBPS क्लर्क मेन्स परीक्षा में जनरल / फाइनेंशियल अवेयरनेस (50 अंकों के 50 प्रश्न), जनरल इंग्लिश (40 अंकों के 40 प्रश्न), रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड (60 अंकों के 50 प्रश्न) और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (50 प्रश्न) से 190 प्रश्न होंगे. उम्मीदवार को प्रश्नों के हल के लिए कुल समय 160 मिनट दिया जायेगा. ध्यान रहे इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे लिए जाएंगे.

IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2019-20 कैसे डाउनलोड करें?

1. आईबीपीएस क्लर्क की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर विजिट करें.

2. मुख पृष्ठ पर दिए लिंक ‘Click here to Download Online Main Exam Call Letter for CRP Clerks-IX’ पर क्लिक करें.

3. वेरिफिकेशन के लिए अपना विवरण और कैप्चा दर्ज करें और अपने खाते में प्रवेश करें.

4. आईबीपीएस क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2019 डाउनलोड करें

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) क्लर्क (CR-21 CLERKS-IX की रिक्तियों के लिए 2020-21 के 12705 पद) की भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित कर रहा है. उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा,

उल्लेखनीय है कि IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 07, 08, 14 और 21 दिसंबर 2019 को पूरे भारत के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी और परिणाम 02 जनवरी को घोषित किया गया था.