ICSE 10th,12th Result 2023 Live Update Declared: वेस्ट जोन का सबसे बेहतर तो ईस्ट जोन रहा सबसे नीचे, यहाँ देखें एग्जाम का पूरा डेटा

ICSE 10th,12th Result 2023 Live Update Out : काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) द्वारा आज दोपहर 3 बजे 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है नीचे दिए गए रिजल्ट लिक्क पर क्लिक कर यहाँ देखें अपना रिजल्ट-

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र अपने आईसीएसई बोर्ड परिणाम 2023 को आधिकारिक वेबसाइट - cisce.org पर देख और डाउनलोड कर सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट के अलावा, छात्र अपने आईसीएसई बोर्ड परिणाम 2023 को डिजीलॉकर पर भी देख सकेंगे।

14 मई 2023- 03:42

इस साल CISCE की 10वीं-12वीं की परीक्षा में करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 12वीं में 5 स्टूडेंट्स को पहली रैंक मिली है, इनमें 3 लड़कियां हैं।

14 मई 2023- 03:30 : रीजन वाइस

उत्तर: 98.65%

पूर्व: 98.47%

पश्चिम: 99.81%

दक्षिण: 99.69%

14 मई 2023- 03:30 : ओवरआल परसेंटेज

ICSE, ISC Results 2023: Pass percentage

ICSE: 98.94%

ISC: 96.93%

14 मई 2023- 03: 25 लड़कियों ने किया लड़कों से बेहतर प्रदर्शन

10वीं और 12वीं दोनों में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है

कक्षा 10

लड़कियां: 99.21%

लड़के: 98.71%

कक्षा 12

लड़कियां: 98.01%

लड़के: 95.96%

14 मई 2023 - ग्रेड डिटेल्स

A1: 91-100 marks (Outstanding)

A2: 81-90 marks (Excellent)

B1: 71-80 marks (Very Good)

B2: 61-70 marks (Good)

C1: 51-60 marks (Above Average)

C2: 41-50 marks (Average)

D: 33-40 marks (Below Average)

E: Below 33 marks (Poor)

14 मई 2023 - 03:12 -12th टॉपर्स अपडेट

रिया अग्रवाल - 99.75 फीसदी

इप्सिता भट्टाचार्य - 99.75 प्रतिशत

मोहम्मद आर्यन तारिक - 99.75 फीसदी

शुभम कुमार अग्रवाल - 99.75 प्रतिशत

मान्या गुप्ता - 99.75 फीसदी

14 मई 2023 - 3:10 10th टॉपर्स लिस्ट

रुशील कुमार - 99.8 फीसदी

अनन्या कार्तिक - 99.8 फीसदी

श्रेया उपाध्याय - 99.8 फीसदी

अद्वय सरदेसाई - 99.8 प्रतिशत

यश मनीष भसीन - 99.8 फीसदी

तनय सुशील शाह - 99.8 फीसदी

हिया संघवी - 99.8 प्रतिशत

अविशी सिंह - 99.8 फीसदी

संबित मुखोपाध्याय - - 99.8 फीसदी

14 मई 2023 - 02 :50 एडमिट रख लें पास

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपना एडमिट कार्ड पास में रख लें संभवत: रिजल्ट चेक करने में इसकी आवश्यकता हो सकती है.

14 मई 2023 - 02 :43 बस शुरू होने वाली है प्रेस कांफ्रेंस

बोर्ड थोड़ी ही देर में प्रेस कांफ्रेंस शुरू करने वाला है. प्रेस कांफ्रेंस होते ही रिजल्ट लिंक ओपन हो जायेगा

14 मई 2023 - 01:30 बजे- कौन सी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट ?

स्टूडेंट्स नीचे दी गई दोनों वेबसाइट से अपना रिजल्ट देख सकते हैं इसके साथ ही sms और डीजीलॉकर से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

cisce.org

results.cisce.org

14 मई 2023 - 12:00 बजे जानें SMS से कैसे देखें रिजल्ट ?

14 मई 2023 - 09:00 बजे इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स

रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड अभी से पास रख लें क्योंकि एडमिट कार्ड दी गई डिटेल्स से ही आप अपना रिजल्ट देख पायेंगे.

14 मई 2023 - 08:00 बजे जानें वेबसाइट से कैसे देखें रिजल्ट ?

सीआईएससीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं



'ISC/ICSE Board Result 2023' नोटिफिकेशन लिंक पर टैप करें।



अब आप एक नये लॉग इन पेज पर आ जायेंगे



मांगी गई डिटेल्स को भरें ,

बोर्ड परिणाम 2023 स्क्रीन पर दिखाई देगा



भविष्य के संदर्भों के लिए बोर्ड रिजल्ट 2023 का प्रिंटआउट लें

14 मई 2023 - 07:00 बजे जानें कौन-सी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं रिजल्ट ?

14 मई 2023 - 06:00 बजे - आज दोपहर 3 बजे घोषित होंगे नतीजे

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) द्वारा आज दोपहर 3 बजे 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जायेगा. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ऑफिसियल वेबसाइट cisce.org ,sms और डीजीलॉकर के माध्यम से चेक कर सकते हैं.

13 मई 2023 - 06:50 बजे - कल 3 बजे आयेंगे नतीजे

ICSE के सेकेट्री गेरी अरथुन ने घोषणा की है कि 14 मई दोपहर 3 बजे ICSE 10th और 12th से नतीजे ऑफिसियल वेबसाइट पर घोषणा की जायेगी . परिणामों की घोषणा ICSE के पुष्प विहार, साकेत, दिल्ली ऑफिस में की जायेगी.

13 मई 2023 - 03:50 बजे - SMS से कैसे देखें 10th,12th ICSE का रिजल्ट (ICSE Result 2023 via SMS)

13 मई 2023 - 3:45 बजे- डीजी लॉकर का लिंक कौन सा है ?

स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड digilocker.gov.in. पर भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए आप नीचे दिए स्टेप्स फ़ॉलो कर सकते हैं-

अपने यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग करके डिजिलॉकर ऐप में लॉग इन करें।

'प्रोफाइल' पेज पर पहुंचें और अपना आधार नंबर सिंक करें।

यदि आपका डिजिलॉकर अकाउंट पहले से ही आपके आधार नंबर का उपयोग करके बनाया गया है, तो दोबारा सिंक न करें।

बाएं साइडबार पर, 'पुल पार्टनर डॉक्यूमेंट्स' बटन पर क्लिक करें।

अगली स्क्रीन पर, पहली ड्रॉपडाउन से 'काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन' चुनें।

अगली ड्रॉपडाउन में, मार्कशीट विकल्प चुनें, जैसे ICSE/ISC मार्कशीट, माइग्रेशन या पासिंग।

आईसीएसई या आईएससी एडमिट कार्ड पर उल्लिखित उत्तीर्ण होने के वर्ष और रोल नंबर जैसे विवरण दर्ज करें।

ICSE/ISC डिजिटल मार्कशीट या सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए 'Get Document' पर क्लिक करें।

'सेव टू लॉकर' बटन पर क्लिक करके इन दस्तावेजों को अपने डिजीलॉकर खाते में सेव करें।

13 मई 2023 - 3:30 बजे- कैसे चेक करें Passing Marks?

ICSE कक्षा 10 की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को 100 में से कुल 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। आईएससी कक्षा 12 के लिए छात्रों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है।

13 मई 2023 - 2:30 बजे- आज नहीं आयेगा ICSE का रिजल्ट

ICSE बोर्ड का रिजल्ट आज जारी नहीं किया जाएगा. हालांकि पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि रिजल्ट 13 मई दोपहर 3 बजे जारी किया जायेगा लेकिन अभी तक बोर्ड द्वारा इसकी अधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है जिससे ये अनुमान है कि आज रिजल्ट नहीं जारी होगा.

13 मई 2023 - 1:30 बजे- digilocker से कैसे चेक करें रिजल्ट ?

डिजिलॉकर भारत सरकार का क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप से जारी करने और सत्यापन के लिए किया जाता है। उम्मीदवार विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिजिलॉकर का उपयोग कर सकते हैं।

13 मई 2023 - 1:00 बजे-

13 मई 2023 - 12:30 बजे-

सीआईएससीई द्वारा आईसीएसई 10वीं रिजल्ट 2023 को आधिकारिक वेबसाइट cisse.org पर आज घोषित किए जाने की उम्मीद है, हालांकि इसकी बोर्ड ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पिछले साल, ICSE कक्षा 10 का परिणाम पहली बार 17 जुलाई, 2022 को घोषित किया गया था। ISC कक्षा 12 के परिणाम 24 जुलाई, 2022 को घोषित किए गए थे।

13 मई 2023 - 12:00 बजे-

CISCE द्वारा ICSE परिणाम 2023 घोषित करने के बाद, छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइटों - cisce.org पर देख सकेंगे। ICSE कक्षा 10 के परिणाम आधिकारिक परिणाम पोर्टल - cisceresult.in पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे