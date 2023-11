India Post Bharti 2023: डाक विभाग में 1899 पदों पर निकली बंपर भर्तियां, जानें कैसे करें आवेदन

India Post Bharti 2023: डाक विभाग या पोस्ट ऑफ इंडिया ने खेल कोटा के तहत उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की है। जिसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के पद के लिए कुल 1899 रिक्तियां की घोषणा की गई है। इंडिया पोस्ट भर्ती के लिए 10 नवंबर से 09 दिसंबर 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान, जिसे इंडिया पोस्ट भर्ती 2023 के नाम से जाना जाता है, युवा और इच्छुक व्यक्तियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क में से एक में शामिल होने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जो उम्मीदवार भारतीय डाक में भर्ती होकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। वे सभी indiapost.gov.in वेबसाइट के माध्यम से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

India Post Sports Quota Bharti 2023 PDF

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से इंडिया पोस्ट भर्ती 2023 अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं। अधिसूचना में भर्ती से संबंधित सभी विवरण जैसे रिक्ति विवरण, पात्रता और अन्य विवरण शामिल हैं।

इस लिंक पर क्लिक करें India Post Sports Quota Recruitment 2023 Notification

इंडिया पोस्ट भर्ती 2023: वैकेंसी डिटेल

इंडिया पोस्ट भर्ती 2023 के बारे में सभी रिक्ति विवरण यहां देख सकते हैं।

India Post Bharti 2023: इंडिया पोस्ट भर्ती का अवलोकन

उम्मीदवार इंडिया पोस्ट भर्ती 2023 के बारे में सभी विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

भर्ती संस्था का नाम पोस्ट विभाग (डीओपी), भारत सरकार पोस्ट नाम पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्ट मैन, मेल गार्ड और मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) रिक्त पद 1899 नौकरी करने का स्थान अखिल भारतीय आवेदन करने की तिथि 10 नवंबर 2023 आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2023 आवेदन पत्र में सुधार करने की तिथि 10-14 दिसंबर 2023 आयु-सीमा 18-27 वर्ष आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन

India Post Vacancy 2023: महत्वपूर्ण तिथियां

उम्मीदवार नीचे दिए टेबल से इंडिया पोस्ट स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2023 के बारे में सभी महत्वपूर्ण तिथियां देख सकते हैं।

आयोजन तारीख आवेदन करने की तिथि 10 नवंबर 2023 आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2023 आवेदन पत्र में सुदार करने की तिथि 10-14 दिसंबर 2023

www.indiapost.gov.in India Post 2023: पात्रता मानदंड

डाक सहायक/सॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों के लिए:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए।

कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए।

पोस्टमैन/मेल गार्ड के पदों के लिए:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास।

10वीं कक्षा पास और स्थानीय भाषा आनी चाहिए।

कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान।

दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस (केवल डाकिया के पद के लिए)। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को लाइसेंस रखने से छूट दी गई है।

मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की हो।

खेल योग्यता

वे खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी स्पोर्ट्स/खेल में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है।

वे खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी खेल में इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है।

वे खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी खेल/खेल में अखिल भारतीय स्कूल खेल महासंघ द्वारा स्कूलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेल/खेलों में राज्य स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया है।

जिन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के तहत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

India Posts Jobs 2023: चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दी गई जानकारी के आधार पर इंडिया पोस्ट द्वारा एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

India Posts Bharti 2023 आवेदन कैसे करें?

हालाँकि, इंडिया पोस्ट द्वारा नवंबर 2023 में एमटीएस, पोस्टमैन, पोस्टल/सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड पदों के लिए एक अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है। एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद, योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

फिर आवेदन फॉर्म को भरें ।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

आवेदन फॉर्म प्रिंट करें

India Posts Bharti 2023: आवेदन शुल्क

भारतीय पोस्ट भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

वर्ग आवेदन शुल्क जनरल/ओबीसी 100/- रुपये एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस/महिला 0/- रुपये भुगतान का प्रकार ऑनलाइन

India Posts Bharti 2023: भारतीय डाक से जुड़ने के लाभ

स्थिर सरकारी नौकरी (Stable Government Job): इंडिया पोस्ट एक सरकारी स्वामित्व वाला संगठन है, जो नौकरी की सुरक्षा और एक स्थिर कैरियर मार्ग प्रदान करता है।

आकर्षक वेतन और लाभ (Attractive Salary and Benefits): इंडिया पोस्ट कर्मचारी विभिन्न भत्ते और लाभों सहित प्रतिस्पर्धी वेतन पैकेज के हकदार हैं।

वृद्धि और विकास के अवसर (Opportunities for Growth and Development): इंडिया पोस्ट करियर में उन्नति के लिए आंतरिक पदोन्नति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अवसर प्रदान करता है।

राष्ट्रव्यापी उपस्थिति (Nationwide Presence): इंडिया पोस्ट के पास देश भर में डाकघरों का एक विशाल नेटवर्क है, जो विविध कार्य वातावरण और सांस्कृतिक अनुभवों का अनुभव प्रदान करता है।