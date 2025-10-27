IPPB GDS Eligibility 2025: आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और चयन मानदंड देखें

IPPB GDS Eligibility 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए 348 रिक्तियों की घोषणा की है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इस पद के लिए 9 से 29 अक्टूबर, 2025 तक केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह पक्का कर लेना चाहिए कि वे अधिकारियों द्वारा बताई गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इसमें आयु सीमा, योग्यता और राष्ट्रीयता जैसे कई कारक शामिल हैं। फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी देने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। IPPB GDS पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें। IPPB GDS पात्रता 2025 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (IPPB) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए पात्रता मानदंड की घोषणा की है। यह एक प्रतिष्ठित पद है, जिसके लिए हर साल बड़ी संख्या में आवेदक आवेदन करते हैं। इस एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि वे इस पद के लिए योग्य हैं या नहीं। पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है।

इसके अलावा, इस पद के लिए पात्र होने के लिए उनकी आयु 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन, आवेदन करते समय आवेदकों के खिलाफ कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं होना चाहिए। साथ ही, वे किसी सजा के तहत नहीं होने चाहिए। इस पेज पर IPPB GDS पात्रता के बारे में पढ़ें, जिसमें आयु सीमा, योग्यता और राष्ट्रीयता की जानकारी दी गई है। IPPB GDS आयु सीमा 2025 आयु सीमा IPPB GDS पात्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 01.08.2025 के आधार पर की जाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन करते समय न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। नीचे दी गई तालिका में न्यूनतम और अधिकतम IPPB GDS आयु सीमा देखें: न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष IPPB GDS शैक्षणिक योग्यता IPPB GDS पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता भी एक जरूरी शर्त है। आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड या किसी सरकारी नियामक संस्था द्वारा मंजूर की गई डिग्री होनी चाहिए। इस पद के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी विषय में ग्रेजुएशन (नियमित/दूरस्थ शिक्षा) पूरा होना जरूरी है। उन्हें सत्यापन के समय अपनी योग्यता से संबंधित जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र देने होंगे।