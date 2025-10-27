IPPB GDS Eligibility 2025: आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और चयन मानदंड देखें

IB SA Admit Card 2025 Download Link
By Priyanka Pal
Oct 27, 2025, 16:16 IST

IPPB GDS Eligibility 2025: IPPB का लक्ष्य एग्जीक्यूटिव (ग्रामीण डाक सेवक) पद के लिए 348 रिक्तियां भरना है। 20 से 35 वर्ष की आयु के कोई भी ग्रेजुएट GDS एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां IPPB GDS पात्रता के बारे में पूरी जानकारी पाएं, जिसमें आयु सीमा, योग्यता और अन्य विवरण शामिल हैं।

IPPB GDS Eligibility 2025
IPPB GDS Eligibility 2025

IPPB GDS Eligibility 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए 348 रिक्तियों की घोषणा की है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इस पद के लिए 9 से 29 अक्टूबर, 2025 तक केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह पक्का कर लेना चाहिए कि वे अधिकारियों द्वारा बताई गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। 

इसमें आयु सीमा, योग्यता और राष्ट्रीयता जैसे कई कारक शामिल हैं। फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी देने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। IPPB GDS पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

IPPB GDS पात्रता 2025

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (IPPB) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए पात्रता मानदंड की घोषणा की है। यह एक प्रतिष्ठित पद है, जिसके लिए हर साल बड़ी संख्या में आवेदक आवेदन करते हैं। इस एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि वे इस पद के लिए योग्य हैं या नहीं। पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है।

इसके अलावा, इस पद के लिए पात्र होने के लिए उनकी आयु 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन, आवेदन करते समय आवेदकों के खिलाफ कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं होना चाहिए। साथ ही, वे किसी सजा के तहत नहीं होने चाहिए। इस पेज पर IPPB GDS पात्रता के बारे में पढ़ें, जिसमें आयु सीमा, योग्यता और राष्ट्रीयता की जानकारी दी गई है।

IPPB GDS आयु सीमा 2025

आयु सीमा IPPB GDS पात्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 01.08.2025 के आधार पर की जाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन करते समय न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। नीचे दी गई तालिका में न्यूनतम और अधिकतम IPPB GDS आयु सीमा देखें:

न्यूनतम आयु सीमा

20 वर्ष

अधिकतम आयु सीमा

35 वर्ष

IPPB GDS शैक्षणिक योग्यता

IPPB GDS पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता भी एक जरूरी शर्त है। आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड या किसी सरकारी नियामक संस्था द्वारा मंजूर की गई डिग्री होनी चाहिए। इस पद के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी विषय में ग्रेजुएशन (नियमित/दूरस्थ शिक्षा) पूरा होना जरूरी है। उन्हें सत्यापन के समय अपनी योग्यता से संबंधित जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र देने होंगे।

IPPB GDS पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदकों को यह पक्का करना चाहिए कि वे आवेदन पत्र में अपनी पात्रता (आयु, योग्यता और राष्ट्रीयता) और पहचान के बारे में सभी सही जानकारी दें। अधूरे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी तरह का कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो लोग सत्यापन के दौरान मांगे गए दस्तावेज नहीं दिखा पाते हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। IPPB GDS पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:

*   जन्म तिथि का प्रमाण

*   सभी शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र और मार्कशीट

*   पहचान का प्रमाण

*   एक स्टेटमेंट, जिसमें पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान कर्मचारी पर लगाए गए किसी भी बड़े या छोटे दंड का विवरण हो।

*   डिवीजनल/सब-डिवीजनल प्रमुख से सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र।

*   अन्य संबंधित दस्तावेज

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

