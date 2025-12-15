JSSC Teacher Vacancy 2025: झारखंड में स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर निकली भर्ती, जानें के होनी चाहिए योग्यता

RRB NTPC CBT 2 Result 2025 OUT!
By Sonal Mishra
Dec 15, 2025, 12:54 IST

JSSC Teacher Vacancy 2025: झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हुई है. पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी  है जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 है. उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया  और अन्य विवरण यहाँ चेक करते हैं. 

JSSC Teacher Vacancy 2025: झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्पेशल टीचर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आवेदन के लिए अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 हैं. ये रिक्तियां 3451 पदों पर होनी है. ये भर्तियाँ झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के अंतर्गत की जा रही हैं. आवेदन के लिए उम्मीदवारों का 12वीं पास होना और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना जरुरी है.        

JSSC Teacher Vacancy 2025: हाईलाइट्स 

आर्गेनाइजेशन  झारखंड लोक सेवा आयोग
रिक्ति का नाम  स्पेशल टीचर 
रिक्तियों की संख्या  3451
आवेदन की अंतिम तिथि  13 जनवरी 2026
योग्यता  12वीं पास  
आवेदन का मोड  ऑनलाइन 
ऑफिसियल वेबसाइट  jssc.jharkhand.gov.in

JSSC Teacher Vacancy 2025: योग्यता 

इंटरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक

  • उम्मीदवारों का 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास होना जरुरी है.   

  • किसी भी श्रेणी में दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में डीएड हो। 

  • भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकरण हो। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो
स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक

  • न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री 

  • विशेष शिक्षा में बीएड हो 

  • भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकरण

  • झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो

JSSC Teacher Vacancy 2025 आवेदन प्रक्रिया 

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जा कर आवेदन कर सकते हैं इसके लिए उन्हें नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

स्टेप-1: झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जायें 

स्टेप-2: Brochure of JIGTSEATCCE-2025 नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें 

स्टेप-3: आवेदन लिंक पर क्लिक करें 

स्टेप-4: अब आपके सामने फॉर्म ओपन होगा 

स्टेप-5: मांगे गए विवरण को दर्ज करें 

स्टेप-6: अपनी फोटो और साइन अपलोड करें 

स्टेप-7: सबमिट बटन पर क्लिक करें                  


