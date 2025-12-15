JSSC Teacher Vacancy 2025: झारखंड में स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर निकली भर्ती, जानें के होनी चाहिए योग्यता

JSSC Teacher Vacancy 2025: झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्पेशल टीचर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आवेदन के लिए अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 हैं. ये रिक्तियां 3451 पदों पर होनी है. ये भर्तियाँ झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के अंतर्गत की जा रही हैं. आवेदन के लिए उम्मीदवारों का 12वीं पास होना और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना जरुरी है.

JSSC Teacher Vacancy 2025: हाईलाइट्स

आर्गेनाइजेशन झारखंड लोक सेवा आयोग रिक्ति का नाम स्पेशल टीचर रिक्तियों की संख्या 3451 आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 योग्यता 12वीं पास आवेदन का मोड ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in

JSSC Teacher Vacancy 2025: योग्यता