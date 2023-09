जन्माष्टमी पर निबंध - Janmashtami Essay in Hindi: कृष्ण जन्माष्टमी भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो हिंदू माह श्रावण के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है और पूरे देश में हिंदू इसे खुशी से मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात और अन्य राज्यों में उत्सव विशेष रूप से मनाते हैं। इस त्योहार के दौरान भगवान् विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण का सम्मान किया जाता है।



जन्माष्टमी, जो आमतौर पर अगस्त-सितंबर में आती है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाई जाती है। यह उत्सव का अवसर हिंदुओं के लिए बहुत खुशी का स्रोत है, जिसमें जीवंत उत्सव और सार्थक परंपराएं शामिल हैं। यह सिर्फ एक त्यौहार से कहीं अधिक है। जन्माष्टमी पूरे भारत में हिंदुओं के लिए भक्ति, एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है।

जन्माष्टमी २०२३ तिथि - Janmashtami 2023 Date

द्रिक पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी 2023 लगातार दो दिन पड़ रही है.

2023 में, जन्माष्टमी के लिए रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को सुबह 9:20 बजे शुरू होगा और 7 सितंबर को सुबह 10:25 बजे समाप्त होगा। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि एक साथ होने के कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी।

अष्टमी तिथि 6 सितंबर, 2023 दोपहर को 3:37 बजे शुरू होगी और 7 सितंबर, 2023 को 4:14 बजे समाप्त होगी, जिससे दो दिनों तक मनाया जाएगा।

जन्माष्टमी २०२३ की छुट्टी - Janmashtami Holiday 2023

जहां कुछ स्कूलों ने 6 और 7 सितंबर दोनों को छुट्टियों की घोषणा की है, वहीं कुछ स्कूलों ने अभी तक तारीख की घोषणा नहीं की है। निश्चित जन्माष्टमी school holiday 2023 की तारीख के लिए अपने शिक्षकों या स्कूल से संपर्क करें।

जन्माष्टमी २०२३ निबंध

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर निचे दिए गए निबंध देखें:

कृष्णा जन्माष्टमी पर 10 lines हिंदी में

Line 1: कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का हिंदू त्योहार है।

Line 2: जन्माष्टमी भारत में एक प्रमुख त्योहार है और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

Line 3: माना जाता है कि उनका जन्म भारत के मथुरा में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था।

Line 4: कृष्ण हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय देवता हैं और उनकी पूजा उनके चंचल और शरारती स्वभाव के साथ-साथ उनकी बुद्धि और करुणा के लिए की जाती है।

Line 5: भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता विष्णु के आठवें अवतार हैं।

Line 6: भक्त इस दिन उपवास करते हैं, भजन गाते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और अपने आस पास के सभी जगहों को रोशन किया जाता है।

Line 7: जन्माष्टमी पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे नाटक, नृत्य और संगीत समारोह।

Line 8: कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं के लिए अपने प्रिय देवता के जन्म का जश्न मनाने का समय है।

Line 9: इस त्यौहार को गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा के पास एक गाँव गोकुल में हुआ था।

Line 10:जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को फूलों, दीपों और मेहराबों से सजाया जाता है। भक्त प्रार्थना करते हैं और कृष्ण के भजन गाते हैं।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में अतिरिक्त जानकारी:

दही हांडी: भारत के कुछ हिस्सों में बुराई के विनाश के प्रतीक के रूप में मिट्टी के बर्तन तोड़ने (जिसे मटका फोड़ कहा जाता है) की परंपरा है।

जन्माष्टमी परिवार और दोस्तों के इकट्ठा होने और जश्न मनाने का भी समय है। लोग खीर, चावल का हलवा और पूरन पोली जैसे पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेते हैं।

श्री कृष्णा जन्माष्टमी हिंदी Paragraph - Shri Krishna Janmashtami Paragraph in Hindi

Sample 1

अगस्त/सितंबर में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी, भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है। हिंदू धर्म में उनका बहुत महत्व है। यह त्यौहार हिंदुओं के बीच उत्साह और गहरी भक्ति से सरोबार होती है। भगवान कृष्ण का जन्म, भादो (अगस्त-सितंबर) के शुभ महीने में कृष्ण पक्ष के 8 वें दिन होता है और आधी रात को मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि उसी दौरान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अपनी कृतज्ञता और भक्ति व्यक्त करने के लिए, भक्त आधी रात के उत्सव तक दिन भर का उपवास रखते हैं। छोटे बच्चों और छोटे बच्चों को भगवान कृष्ण और राधा के रूप में तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कृष्ण लीला किया जाता है। जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। विशेष रूप से, बच्चे भगवान कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावना प्रदर्शित करने के लिए उत्साहित रहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के प्रति भक्तों के गहरे प्रेम और स्नेह का प्रमाण है और हर्षोल्लासपूर्ण से मनाया जाता है।

Sample 2

श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो विष्णु के आठवें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार भाद्रपद महीने के अंधेरे पखवाड़े के आठवें दिन मनाया जाता है, जो अगस्त या सितंबर में पड़ता है। इस दिन, कृष्ण को समर्पित मंदिरों को फूलों, रोशनी और अन्य उत्सव की वस्तुओं से सजाया जाता है। भक्त उपवास करते हैं और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, और उनमें से कई उनके जन्म का जश्न मनाने के लिए पूरी रात जागते भी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के कई अलग-अलग तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं जो कृष्ण के जीवन की कहानी बताते हैं, जबकि अन्य उनकी प्रशंसा में भजन गाते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में कृष्ण-लीला के माध्यम से कृष्ण के जन्म की कहानी को प्रदर्शित करने की परंपरा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक लोकप्रिय परंपरा दूध और दही से भरे मिट्टी के बर्तन को फोड़ना है। यह बुराई के विनाश के प्रतीक के रूप में किया जाता है। एक अन्य परंपरा किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना या किसी आश्रय स्थल को भोजन दान करना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं के लिए अपने प्रिय देवता के जन्म का जश्न मनाने और उनमें अपनी आस्था की पुष्टि करने का समय है। यह परिवार और दोस्तों के इकट्ठा होने और एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेने का भी समय है।

श्री कृष्णा जन्माष्टमी पर 500 शब्दों में हिंदी निबंध - 500 words Essay Krishna Janmashtami

परिचय (Introduction)

कृष्ण जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू धर्म में सर्वोच्च भगवान, विष्णु के आठवें अवतार, भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी

यह त्यौहार भाद्रपद महीने के अंधेरे पखवाड़े के आठवें दिन मनाया जाता है, जो अगस्त या सितंबर में पड़ता है। इस दिन, कृष्ण मंदिरों को फूलों, रोशनी और अन्य उत्सव की वस्तुओं से सजाया जाता है। भक्त उपवास करते हैं और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। कई भक्त उनके जन्म का जश्न मनाने के लिए पूरी रात जागते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था।

कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के कई अलग-अलग तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं जो कृष्ण के जीवन की कहानी बताते हैं, तो कई लोग उनकी प्रशंसा में कृष्ण भजन गाते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में कृष्ण-लीला करने या कृष्ण के जन्म की कहानी को नाटक के माध्यम से प्रदर्शित करने की भी परंपरा है।

कृष्ण जन्माष्टमी पर एक लोकप्रिय परंपरा दही-हांडी या मटकी-फोर है, यानी दूध और दही से भरे मिट्टी के बर्तन को फोड़ना। यह बुराई के विनाश के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह भगवान के प्रति भक्त के प्रेम का भी एक कार्य है क्योंकि कृष्ण अपने शरारती बचपन के लिए जाने जाते हैं। एक अन्य परंपरा किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना या किसी आश्रय स्थल को भोजन दान करना है।

कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं के लिए अपने प्रिय देवता के जन्म का जश्न मनाने और उनमें अपनी आस्था की पुष्टि करने का समय है। यह परिवार और दोस्तों के इकट्ठा होने और एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेने का भी समय है।

कृष्ण को अक्सर एक युवा बालक के रूप में चित्रित किया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। वह संगीत और नृत्य के प्रति अपने प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। कृष्ण एक जटिल और बहुआयामी देवता हैं जो मानवीय अनुभव के कई अलग-अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री कृष्ण का महत्व

कृष्ण हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय देवता हैं जिनकी पूजा उनके चंचल और शरारती स्वभाव के साथ-साथ उनकी बुद्धि और करुणा के लिए की जाती है। उन्हें प्रेम, करुणा और चंचलता का अवतार माना जाता है। वह अपनी शरारतों और बाधाओं को दूर करने की क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। कृष्ण के जीवन की कहानी रोमांच और रोमांच से भरी है।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का महत्व

कृष्ण जन्माष्टमी एक खुशी का त्योहार है जो दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। यह अपने प्रिय देवता के जन्म का जश्न मनाने, अपने विश्वास की पुष्टि करने और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का समय है।

यह त्यौहार सभी भक्तों के लिए कृष्ण की शिक्षाओं पर विचार करने की शिक्षा देता है। कृष्ण एक बुद्धिमान शिक्षक हैं जिन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा का महत्व सिखाया। उनकी शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकती हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला एक उत्साहपूर्ण त्योहार है। यह अवसर हम सभी को प्रेम, कड़ी मेहनत, सामाजिक संबंध, कर्म आदि के बारे में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करने के लिए भी आमंत्रित करता है, जो सुखी एवं समृद्ध जीवन के लिए हमें ज्ञान प्रदान करते हैं।

