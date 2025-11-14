KVS NVS Recruitment Online Application 2025: आज से करें टीचिंग और नॉन टीचिंग के 14967 पदों के लिए आवेदन, ये रहा Link

KVS Recruitment Online Application 2025: केन्द्रीय विद्यालय संगठन (जिसे अब केवीएस कहा जाएगा) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।सीबीएसई (शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन) केवीएस और एनवीएस की ओर से केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए प्रत्यक्ष आधार पर भर्ती के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक नियुक्ति के समय भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में स्टेशन/क्षेत्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति में टीजीटी (क्षेत्रीय भाषा) के पद पर नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रारंभिक रूप से केवल भाषाई राज्य के बाहर ही तैनात किया जाएगा।ऑनलाइन आवेदन विंडो लिंक 14 नवंबर, 2025 से सक्रिय कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसम्बर 2025 है.
KVS NVS Recruitment Online Application 2025 लिंक
केवीएस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 14 नवंबर 2025 को खुलेगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है।
KVS NVS Recruitment 2025 अधिसूचना
KVS NVS Recruitment Online Application 2025 लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें
KVS NVS Recruitment 2025 के लिए आवेदन कैसे करें ?
केवीएस रिक्ति 2025 के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों को दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र केवीएस के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध होगा, और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवीएस आवेदन पत्र 2025 भरकर जमा करें।
-
केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट https://examinationservices.nic.in/ पर जाएँ और "ऑनलाइन आवेदन करें" पर क्लिक करें।
-
लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए एक मान्य ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करें।
-
व्यक्तिगत, शैक्षिक और अनुभव विवरण भरें।
-
आवश्यक दस्तावेज़ (फोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
-
आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।
-
भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड और प्रिंट करें।
KVS NVS 2025: महत्वपूर्ण तारीखें
ऑनलाइन आवेदन लिंक 14 नवंबर, 2025 से सक्रिय हो जाएगा उम्मीदवार 4 दिसंबर, 2025 तक केवीएस भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु नीचे दी गई तालिका का पालन करें-
|
अधिसूचना जारी होने की तिथि
|
13 नवम्बर 2025
|
आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख
|
14 नवम्बर 2025
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
4 दिसम्बर 2025
