KVS NVS Recruitment Online Application 2025: आज से करें टीचिंग और नॉन टीचिंग के 14967 पदों के लिए आवेदन, ये रहा Link

KVS Recruitment Online Application 2025: केन्द्रीय विद्यालय संगठन (जिसे अब केवीएस कहा जाएगा) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।सीबीएसई (शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन) केवीएस और एनवीएस की ओर से केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए प्रत्यक्ष आधार पर भर्ती के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक नियुक्ति के समय भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में स्टेशन/क्षेत्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति में टीजीटी (क्षेत्रीय भाषा) के पद पर नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रारंभिक रूप से केवल भाषाई राज्य के बाहर ही तैनात किया जाएगा।ऑनलाइन आवेदन विंडो लिंक 14 नवंबर, 2025 से सक्रिय कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसम्बर 2025 है.