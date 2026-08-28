KVS NVS Tier-2 Result 2026 OUT: केवीएस एनवीएस फेज 8 स्कोरकार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से पीडीएफ करें डाउनलोड
KVS NVS Tier-2 Result 2026: सीबीएसई ने ने 28 अगस्त 2026 को केवीएस एनवीएस के 8वें फेज का रिजल्ट जारी किया है। बोर्ड ने विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों का रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया है। उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
KVS NVS Tier-2 Result 2026:केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 28 अगस्त 2026 को केवीएस एनवीएस के फेज 8 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण के रिजल्ट विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए पहले ही जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जिन पदों के लिए इंटरव्यू होंगे, उनके अंक भी रिजल्ट के साथ जारी किए जाएंगे।
Important Update— CBSE HQ (@cbseindia29) August 28, 2026
Tier-II Recruitment Examination Results for KVS & NVS
The Tier-II results for the following posts are being declared today, 28 August 2026.
Post Graduate Teachers (PGTs)
1. PGT (Biology)
2. PGT (Commerce)
3. PGT (Geography)
Trained Graduate Teachers (TGTs)
1.… pic.twitter.com/WcO8Mfszap
KVS NVS Tier-2 Result 2026: रिजल्ट जारी
केवीएस एनवीएस के विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के फेज 8 का रिजल्ट आज 28 अगस्त को जारी किया गया है। यह परिणाम पीजीटी बायोलॉजी, कॉमर्स और ज्योग्राफी, टीजीटी आर्ट, टीजीटी लाइब्रेरी/लाइब्रेरियन और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसे चयनित पदों के लिए जारी किया गया है। उम्मीदवार पोर्टल पर पर लॉग इन करके शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट देख सकते हैं।
KVS NVS Tier-2 Result 2026 download link
परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन विंडो से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए विषयवार परिणाम का लिंक भी नीचे दिया गया है।
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केवीएस एनवीएस टियर 2 रिजल्ट 2026 फेज 8
KVS NVS Tier-2 Result 2026: हाइलाइट्स
परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार केवीएस परिणाम और एनवीएस परिणाम 2026 से संबंधित अन्य जानकारी नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं।
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भर्ती निकाय
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)
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संगठन
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केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS)
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पदों
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विभिन्न शिक्षण एवं गैर-शिक्षण
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रिक्तियां
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15,762 (केवीएस – 9,921, एनवीएस – 5,841)
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परिणाम का तरीका
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ऑनलाइन
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केवीएस एनवीएस टियर 2 परिणाम 2026 की तिथि
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केवीएस एनवीएस चरण 8वीं परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि – 28 अगस्त
केवीएस एनवीएस चरण 7वीं परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि – 26 अगस्त
केवीएस एनवीएस छठे चरण के परिणाम की तिथि – 25 अगस्त
केवीएस एनवीएस चरण 5 के परिणाम की तिथि – 23 अगस्त
केवीएस एनवीएस चौथे चरण के परिणाम की तिथि – 21 अगस्त
केवीएस एनवीएस तीसरे चरण के परिणाम की तिथि – 20 अगस्त
केवीएस एनवीएस द्वितीय चरण के परिणाम की तिथि – 18 अगस्त
केवीएस एनवीएस प्रथम चरण के परिणाम की तिथि – 17 अगस्त
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परीक्षा तिथि
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27 से 31 मार्च तक
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चयन प्रक्रिया
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पहला चरण: ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा (पेन-पेपर)
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स्तर 2: वस्तुनिष्ठ + वर्णनात्मक
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कौशल परीक्षण / साक्षात्कार (पद के अनुसार)
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परिणाम की जांच करने के लिए आवश्यक क्रेडेंशियल
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
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ऑफिशियल वेबसाइट
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KVS NVS Tier-2 Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 लेटेस्ट अपडेट पर जाएं और लाइव लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 नए पेज पर, examinationservices.nic.in पर जाएं।
स्टेप 4 अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
स्टेप 5 केवीएस टियर 2 परिणाम और एनवीएस टियर 2 पर क्लिक करें।
स्टेप 6 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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