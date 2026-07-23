MHT CET 2026 B.Tech Merit List Out: प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी, cetcell.mahacet.org से करें डाउनलोड

MHT CET BTech Merit List 2026: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल (State CET Cell) ने BTech / BE कोर्सेज के लिए MHT CET 2026 Provisional Merit List को जारी कर दी गई है। जिन छात्रों ने सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस (CAP) के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वे अब ऑफिशियल पोर्टल cetcell.mahacet.org पर जाकर डाउनलोड करने के बाद अपनी रैंक और डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। Merit List 2026 को डाउनलोड करने के लिए छात्र लॉगिन आईडी और जन्मतिथि का उपयोग करें। छात्र प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के साथ अपने नाम, कैटेगरी, मार्क्स, या अन्य डिटेल्स में कोई गलती को देखते है, तो वह CET Cell के पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत और मेरिट लिस्ट में ऑब्जेक्शन को फिल कर सकते हैं। MHT CET 2026 BTech Admission Important Dates छात्र MHT CET 2026 BTech Admission लेने के लिए सभी इंपोर्टेंट डेट्स को ध्यान में रखें। यह डेट्स जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें, जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ CAP Round 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट से जुड़ी डेट्स की पूरी जानकारी दी गई है।

इवेंट डेट्स Provisional Merit List जारी होने की डेट 22 जुलाई 2026 Grievance सबमिट करने की विंडो 23 जुलाई से 25 जुलाई 2026 (शाम 5:00 बजे तक) फाइनल मेरिट लिस्ट डेट 27 जुलाई 2026 CAP Round 1 कॉलेज चॉइस फिलिंग 28 जुलाई से 30 जुलाई 2026 CAP Round 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2 अगस्त 2026 MHT CET BTech Merit List 2026 Link Active: एमएचटी सीईटी बीई/बीटेक फाइनल मेरिट लिस्ट Official Link छात्र अपने एमएचटी सीईटी बीई/बीटेक के मार्क्स का अंदाजा लगाने के लिए जारी हुई इस मेरिट लिस्ट को छात्र यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एमएचटी सीईटी बीई/बीटेक फाइनल मेरिट सूची - यहां क्लिक करें Candidate Login के जरिए Grievance फिल करने का Step-by-Step प्रोसेस अगर छात्र प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को देखने के बाद कोई ऑब्जेक्शन फिल करना चाहते है, तो छात्र यहां नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

1. MHT CET के ऑफिशियल पोर्टल cetcell.mahacet.org पर विजिट करें। 2. कैंडिडेट लॉगिन: छात्र एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें। 3. Submit Grievance ऑप्शन: 'Grievance / Objection Submission' दोनों ऑप्शन के लिंक पर क्लिक करें। 4. गलती की पहचान करें: जिस क्वश्न की जानकारी में आपको ऑब्जेक्शन है जैसे- Caste Category, Domicile Status, HSC Marks, या Name Spelling, उसे चुनें। 5. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें: अपने ऑब्जेक्शन को पूर्फ करने के लिए छात्र ओरिजनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी को अपलोड करें। 6. फिर, Acknowledgement Receipt को डाउनलोड कर लें। MHT CET BTech Merit List 2026 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बीई/बीटेक की फाइनल मेरिट लिस्ट को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र फाइनल लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए यहां नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। 1: एमएचटी सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।