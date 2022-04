रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) भर्ती 2022: 24 प्रशासनिक/न्यायिक पदों के लिए करें आवेदन

Ministry of Defence Recruitment 2022

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) भर्ती 2022: रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने प्रशासनिक और न्यायिक सदस्य के पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 मई 2022 तक नवीनतम ऑफ़लाइन मोड से आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन पत्र रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की वेबसाइटों 'www. mod.qov. in' and "www.aftdelhi.nic.in'' से डाउनलोड किया जा सकता है.

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 2 मई 2022

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) भर्ती 2022 रिक्ति विवरण:

प्रशासनिक सदस्य - 12 पद

न्यायिक सदस्य - 12 पद

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) भर्ती 2022 पात्रता मानदंड:

प्रशासनिक सदस्य - ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम 2027 के अनुसार, कोई उम्मीदवार प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह सेना में तीन साल की कुल अवधि या नौसेना या वायु सेना में मेजर जनरल या समकक्ष रैंक या उससे ऊपर का पद धारण नहीं करता है या सेना या नौसेना या वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल के रूप में कम से कम एक वर्ष तक सेवा किया होना आवश्यक है. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विस्तृत अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें.

न्यायिक सदस्य - ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम 2027 के अनुसार, कोई उम्मीदवार न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो; या, दस साल के लिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में सेवा मामलों में मुकदमेबाजी में पर्याप्त अनुभव के साथ एक वकील न रहा हो. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विस्तृत अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें.

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) भर्ती 2022 आयु सीमा:

उम्मीदवार को 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं करनी चाहिए.

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) भर्ती 2022 आवेदन पत्र:

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र सचिव, रक्षा विभाग, कमरा नंबर 199-सी, साउथ ब्लॉक, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली -110011 के पते पर 2 मई 2022 (सोमवार) को या उससे पहले 5:30 pm तक जमा कर सकते हैं.