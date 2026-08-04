MJPRU Result 2026 OUT: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी UG-PG रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link
MJPRU Result 2026 OUT: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के नतीजे जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट mjpru.ac.in पर जाकर अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम देखने और डाउनलोड करने के लिए छात्रों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।
MJPRU Result 2026 OUT: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी (MJPRU), बरेली ने विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों (BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom सहित अन्य कोर्स) के परिणाम 2026 जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक पोर्टल mjpru.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। छात्र रोल नंबर या अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड और प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
MJPRU UG-PG Result 2026 हाइलाइट्स
छात्र नीचे दी गई तालिका में परिणाम से जुड़ी सभी मुख्य बातें देख सकते हैं।
|
विश्वविद्यालय का नाम
|
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय (MJPRU), बरेली
|
पाठ्यक्रम
|
यूजी (UG), पीजी (PG), डिप्लोमा एवं प्रोफेशनल कोर्स
|
शैक्षणिक सत्र
|
2025–26
|
रिजल्ट मोड
|
ऑनलाइन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
mjpru.ac.in
MJPRU Result 2026 कैसे चेक करें?
एमजेपीआरयू रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स अपनाएं।
-
सबसे पहले mjpru.ac.in पर जाएं।
-
होमपेज पर Examination सेक्शन में Result लिंक पर क्लिक करें।
-
अपना Course और Semester/Year चुनें।
-
फिर Roll Number या मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।
-
अब Submit पर क्लिक करें।
-
स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
-
स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
एमजेपीआरयू स्कोरकार्ड में क्या-क्या विवरण होंगे?
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के बाद छात्र निम्नलिखित जानकारी जरूर जांच लें।
-
छात्र का नाम
-
रोल नंबर
-
एनरोलमेंट नंबर
-
कोर्स का नाम
-
सेमेस्टर/वर्ष
-
विषयवार अंक
-
कुल अंक
-
रिजल्ट स्टेटस (Pass/Fail)
-
डिवीजन/ग्रेड (यदि लागू हो)
MJPRU Result 2026 Direct Link
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का रिजल्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in पर उपलब्ध है। छात्र अपने लॉगिन विवरण की मदद से मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि रिजल्ट देखने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। हमने छात्रों की आसानी के लिए परिणाम देखने का डायरेक्ट लिंक नीचे प्रदान किया है।
|
MJPRU All Results 2025-2026 Direct Links
|
MJPRU Marks (Samarth Portal)
|
MJPRU-TR College Login
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.