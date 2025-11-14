MP Police Answer Key 2025: जानें एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की उत्तर कुंजी कैसे करें डाउनलोड, और क्या है परीक्षा का मार्किंग पैटर्न

MP Police Answer Key 2025: एम पी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को परीक्षा की उत्तर कुंजी का इन्तजार है. उल्लेखनीय है कि एम पी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन 15 दिसम्बर तक किया जाना है. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो रहे है उन्हें परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी का इन्तजार है. उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हम बता दें कि एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 की अधिकारिक उत्तर कुंजी परीक्षा के समाप्त होने के बाद जारी की जायेगी. इसके साथ ही आयोग परीक्षा के सभी पालियों के प्रश्न पत्र भी जारी करेगा.

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती कुल 7500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीईटी/पीएमटी और प्रमाणपत्र सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक आयोजित हो रही है।