Happy Children's Day Wishes, Quotes
Focus
Quick Links

MP Police Answer Key 2025: जानें एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की उत्तर कुंजी कैसे करें डाउनलोड, और क्या है परीक्षा का मार्किंग पैटर्न

By Sonal Mishra
Nov 14, 2025, 13:20 IST

MP Police Answer Key 2025: एम पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की उत्तर कुंजी जल्द जारी होने वाली है उम्मीदवार एम पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://esb.mp.gov.in/  से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकेंगे और यदि उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी में दिए गए किसी उत्तर से आपत्ति है तो वे निर्धारित अवधि में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे. उम्मीदवार उत्तर कुंजी जारी होने से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी इस पेज से चेक कर सकते हैं. 

Add as a preferred source on Google
Join us
एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की उत्तर कुंजी और मार्किंग पैटर्न यहाँ से करें डाउनलोड
एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की उत्तर कुंजी और मार्किंग पैटर्न यहाँ से करें डाउनलोड

 MP Police Answer Key 2025: एम पी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को परीक्षा की उत्तर कुंजी का इन्तजार है. उल्लेखनीय है कि एम पी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन 15 दिसम्बर तक किया जाना है. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो रहे है उन्हें परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी का इन्तजार है. उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हम बता दें कि एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 की   अधिकारिक उत्तर कुंजी परीक्षा के समाप्त होने के बाद जारी की जायेगी. इसके साथ ही आयोग परीक्षा के सभी पालियों के प्रश्न पत्र भी जारी करेगा. 

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती कुल 7500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीईटी/पीएमटी और प्रमाणपत्र सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक आयोजित हो रही है।

एमपी पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड लिंक

जो उम्मीदवार एमपी पुलिस कांस्टेबल प्रोविजनल उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करना चाहते हैं, वे इसे आधिकारिक वेबसाइट  https://esb.mp.gov.in/  से डाउनलोड कर सकते हैं। यह उत्तर कुंजी उम्मीदवारों के लिए उनके अंकों की जाँच करने और परीक्षा में उनके अपेक्षित अंकों की गणना करने के लिए एक महत्वपूर्ण है।

एमपी पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025  कैसे डाउनलोड करें ?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

  • एमपी ईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट @https://esb.mp.gov.in पर जाएँ।
  • "एमपी पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025" के लिए नवीनतम समाचार अनुभाग देखें और उस पर क्लिक करें।
  • अपना पंजीकरण नंबर, पासवर्ड और सत्यापन कोड दर्ज करें।
  • अपने सेट की उत्तर कुंजी डाउनलोड करें और अपने उत्तरों की पुष्टि करें।


एमपी पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 से अंकों की गणना कैसे करें?

एमपी पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 का उपयोग करके अपने अंकों की गणना कर सकते हैं :

  • सही उत्तर: +1 अंक
  • गलत उत्तर: कोई नकारात्मक अंक नहीं
  • बिना प्रयास वाला प्रश्न: 0 अंक
  • कुल अंकों की गणना:
  • स्तर: कक्षा 8वीं के प्रश्न
  • कुल अंक=(सही उत्तर × 1)−(गलत उत्तर × नकारात्मक अंकन)


 MP Police Answer Key 2025 परीक्षा पैटर्न 

विषय

कुल प्रश्न

अंक

सामान्य ज्ञान एवं तर्कशक्ति

40

40

बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता

30

30

विज्ञान एवं सरल अंकगणित

30

30

कुल

100

100

      


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News