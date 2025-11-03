MP Police Constable Cut Off 2025: ST, SC, OBC और GEN के लिए कितनी जा सकती है कट-ऑफ?, जानें

Check Women's ODI World Cup Winners List
By Vijay Pratap Singh
Nov 3, 2025, 10:08 IST

MP Police Constable Cut Off 2025: आधिकारिक एमपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) द्वारा परिणाम के साथ पीडीएफ रूप में जारी की जाएगी। कट ऑफ वे न्यूनतम अंक होते हैं जो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक हैं। यहां उम्मीदवार एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अपेक्षित और पिछले वर्षों के कट ऑफ अंक देख सकते हैं।

MP Police Constable Cut Off 2025
MP Police Constable Cut Off 2025

MP Police Constable Cut Off 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) द्वारा एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जो 12 दिसंबर 2025 तक चलेगी। परीक्षा पूरी होने के बाद बोर्ड रिजल्ट के साथ ही एमपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 की पीडीएफ जारी करेगा। कट ऑफ वे न्यूनतम अंक होते हैं जो परीक्षा पास करने के लिए जरूरी हैं। जो उम्मीदवार न्यूनतम कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, वे अगले चरण की भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य होंगे। इसलिए उम्मीदवारों कोएमपी पुलिस कांस्टेबल अपेक्षित कट ऑफ 2025 और पिछले वर्ष की कट ऑफ जरूर देखनी चाहिए, ताकि वे अपने स्कोर और तैयारी का अंदाजा लगा सकें।

MP Police Constable Cut Off 2025: एमपी पुलिस कट ऑफ अंक

मध्य प्रदेश सरकार हर साल राज्य में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित करती है। भर्ती प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं – लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और मेडिकल परीक्षा। सभी चरण पूरे होने के बाद एमपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्म में जारी की जाएगी।

कट ऑफ अंक वही न्यूनतम अंक हैं जिन्हें पाने पर ही उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। अंतिम मेरिट सूची में केवल वही उम्मीदवार शामिल होंगे जो इन अंकों को प्राप्त करते हैं या उनसे अधिक अंक लाते हैं। कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड करने का सीधा लिंक जारी होने के बाद यहां उपलब्ध कराया जाएगा।

MP Police Constable Bharti 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हाइलाइट्स

एमपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ देखने से पहले भर्ती की मुख्य जानकारी जान लेना जरूरी है। नीचे दी गई तालिका में एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का संक्षिप्त विवरण और कट ऑफ से जुड़ी अहम जानकारी दी गई है।

विवरण

जानकारी

भर्ती संगठन

मध्य प्रदेश सरकार

पद का नाम

पुलिस कांस्टेबल

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, मेडिकल परीक्षा

श्रेणी

कट ऑफ

कट ऑफ स्थिति

जल्द जारी होगी

परीक्षा प्रारंभ

30 अक्टूबर 2025

परीक्षा समाप्त

12 दिसंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

mppolice.gov.in

[Expected] MP Police Constable Cut Off 2025: अपेक्षित एमपी पुलिस कट ऑफ अंक 2025

उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया, खाली पदों की संख्या, पंजीकृत आवेदकों की संख्या और परीक्षा की कठिनाई को देखकर, हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल के अनुमानित कट-ऑफ अंक तैयार किए हैं। उम्मीदवार इन कट-ऑफ अंकों को देखकर अपने प्रदर्शन और योग्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। आधिकारिक कट-ऑफ अभी जारी नहीं हुई है, इसलिए ये सिर्फ अनुमान हैं। ये पिछले सालों के रुझान और परीक्षा की कठिनाई पर आधारित हैं।

श्रेणी

अनुमानित एमपी पुलिस कट-ऑफ अंक 2025

सामान्य / UR

70 – 75

OBC

65 – 70

SC

60 – 65

ST

55 – 60

महिला

60 – 65

पूर्व सैनिक

40 – 45

 

Official एमपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 कैसे डाउनलोड करें?

आधिकारिक कट-ऑफ अंक रिजल्ट के साथ ही जारी किए जाएंगे। जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppolice.gov.in पर जाकर PDF में कट-ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, हमने नीचे आसान स्टेप्स भी दिए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अंक देख सकते हैं।

  • MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर "MP Police Constable 2025 Result/Cut Off" लिंक खोजें।

  • लिंक पर क्लिक करें और अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि से लॉगिन करें।

  • आपकी MP Police Constable Cut Off PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।

  • भविष्य में उपयोग के लिए PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

