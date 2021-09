NHM UP ANM Recruitment 2021: 5000 एएनएम की निकली भर्ती, 15 सितंबर से आवेदन होगा शुरू @upnrhm.gov.in

NHM UP ANM Recruitment 2021

NHM UP भर्ती 2021 अधिसूचना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश (यूपी) द्वारा जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट (upnrhm.gov.in) पर अनुबंध के आधार पर 5000 एएनएम पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया जाएगा. रिपोर्टों के अनुसार, NHM UP एनएचएम के लिए आवेदन 15 सितंबर 2021 से शुरू होगा और 30 सितंबर 2021 को समाप्त होगा.

असिस्टेंट नर्सिंग और मिडवाइफ में 2 साल का प्रमाणित डिप्लोमा वाले आवेदक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

रिपोर्ट के अनुसार, इस भर्ती अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 12,128 रूपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा.

आवेदकों को NHM UP ANM जॉब्स 2021 के संबंध में नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखने की सलाह दी जाती है.

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि - 15 सितंबर 2021

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 30 सितंबर 2021

NHM UP ANM रिक्ति विवरण:

एएनएम - 5000 पद

NHM UP ANM वेतन:

रु. 12,128



NHM UP ANM पदों के लिए पात्रता मानदंड:

शैक्षिक योग्यता:

नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट / भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से असिस्टेंट नर्सिंग और मिडवाइफ में 2 वर्षों का प्रमाणित डिप्लोमा और राज्य नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.

NHM UP ANM आयु सीमा:

40 वर्ष

NHM UP ANM भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

पात्र और इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.