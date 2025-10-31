राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) ने NIELIT O/A/B/C लेवल result 2025 घोषित कर दिए हैं। NIELIT रिजल्ट 2025 को आधिकारिक वेबसाइट- student.nielit.gov.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। वे सभी छात्र जिन्होंने जुलाई 2025 परीक्षा चक्र में NIELIT की परीक्षा दी थी, वे अब अपना NIELIT परिणाम देख सकते हैं। Result देखने और डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके अपना NIELIT रिजल्ट 2025 PDF देख सकते हैं।

NIELIT O Level Result 2025 Link

ताजा जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने NIELIT results जारी कर दिए हैं। छात्र अपने NIELIT results संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट- nielit.gov.in पर देख सकते हैं।

NIELIT Result 2025 Link

NIELIT Result 2025 कैसे चेक करें?

उम्मीदवारों अपने NIELIT रिजल्ट संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। यह result जुलाई 2025 में हुई O, A, B, और C लेवल की थ्योरी और प्रैक्टिकल (Online और Offline) परीक्षाओं के लिए है। NIELIT परिणाम 2025 देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।