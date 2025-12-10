RRB NTPC UG CBT 2 City Slip 2025
Rajasthan Driver Answer Key 2025 Link [OUT]: राजस्थान वाहन चालक उत्तर कुंजी rssb.rajastha.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 10, 2025, 09:53 IST

Rajasthan Driver Answer Key 2025 PDF Download: राजस्थान ड्राइवर भर्ती परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपनी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान ड्राइवर (वाहन चालक) आंसर की 2025 पीडीएफ लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

Rajasthan Driver (Vahan Chalak) Answer Key 2025 PDF Download
Rajasthan Driver (Vahan Chalak) Answer Key 2025 PDF Download

Rajasthan Driver Answer Key 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आज 9 दिसंबर 2025 को राजस्थान ड्राइवर (Vahan Chalak) भर्ती परीक्षा  की आधिकारिक उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी कर दी है। उम्मीदवार अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी ड्राइवर भर्ती परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने राजस्थान ड्राइवर भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपने सवालों के सही उत्तर चेक कर सकते हैं। और अपने अंक का अनुमान भी आसानी से लगा सकते है और गलत प्रश्न मिलने पर आपत्ति (Objection) भी दर्ज कर सकते है। 

Screenshot 2025-12-10 091026

Rajasthan Driver Answer Key and Master Question Paper 2025 OUT

बोर्ड ने 23 नवंबर 2025 को आयोजित वाहन चालक सीधी भर्ती-2024 (परीक्षा कोड JK26) का मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र के अनुसार उत्तर मिलान कर सकते हैं।

यहां क्लिक करें:- Rajasthan Driver Answer Key 2025 PDF 

यहां क्लिक करें:- Rajasthan Driver Master Question Paper 2025

कैसे डाउनलोड करें RSSB Driver Answer Key 2025?

राजस्थान ड्राइवर आंसर की 2025 और रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए:

  1. आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

  2. होम पेज पर Student Corner में"Answer Key" सेक्शन में जाकर Driver 2024 Primary Answer Key - JK26 लिंक पर क्लिक करना होगा।

  3. आंसर की पीडीएफ फाइल में ओपन हो जाएगी। इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों को चेक करें। 

  4. अपने संभावित स्कोर का आकलन भी कर सकते हैं।

अगर उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी में गलत प्रश्न या उत्तर दिखे तो वह आपत्ति दर्ज करा सकते है। उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

आरएसएसबी वाहन चालक उत्तर कुंजी 2025: ऑनलाइन व ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया

जिन परीक्षार्थियों को किसी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि लगे, वे 11 दिसंबर 2025 (रात 00:01) से 13 दिसंबर 2025 (रात 23:59) तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

  • शुल्क: ₹100 प्रति प्रश्न (ई-मित्र पेमेंट गेटवे के माध्यम से)

  • लिंक वेबसाइट पर निर्धारित समय में ही सक्रिय रहेगा।

  • बिना शुल्क के आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवार, जिन्होंने परीक्षा दी है, वे भी ऑफलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उन्हें अपना आपत्ति पत्र और ₹100 प्रति प्रश्न का पोस्टल ऑर्डर, 11 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक, बोर्ड कार्यालय के स्वागत कक्ष में जमा कराना होगा। अन्य कोई उम्मीदवार ऑफलाइन आपत्ति नहीं कर सकेगा।

Rajasthan Driver Answer Key 2025: प्रमाण (Evidence) अपलोड करने के नियम

आपत्ति दर्ज करते समय प्रमाण अपलोड करते हुए निम्न बातों का ध्यान रखें:

  • केवल मानक व प्रमाणिक पुस्तकों का उपयोग करें।

  • फाइल A4 साइज PDF, बिना पासवर्ड के और स्पष्ट हो।

  • प्रत्येक पेज पर यह विवरण लिखें:

    • रोल नंबर

    • परीक्षा तिथि व पेपर कोड

    • प्रश्न संख्या

    • पुस्तक का नाम, लेखक, प्रकाशक, संस्करण वर्ष, पृष्ठ संख्या

SSO ID पर उपलब्ध पुस्तकों की सूची से सीधे पुस्तक का नाम चुन सकते हैं। यदि सूची में न हो, तो ‘Others’ विकल्प चुनकर प्रमाण अपलोड करें। गलत या संशोधित (छेड़छाड़ किए गए) टेक्स्ट अपलोड करने पर कार्रवाई की जाएगी।

शुल्क अधिक जमा होने पर किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं दिया जाएगा, इसलिए केवल आवश्यक शुल्क ही जमा करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

