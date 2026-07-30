Rajasthan ITI 1st Allotment Merit List 2026: राजस्थान ITI प्रथम सीट अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट, ये रहा Direct Link
Rajasthan ITI 1st Allotment Merit List 2026: राजस्थान ITI प्रथम सीट अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट 5 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया था, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की सहायता से आधिकारिक वेबसाइट kdhte.rajasthan.gov.in पर जाकर फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक एवं डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan ITI 1st Seat Allotment Merit List 2026: राजस्थान आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान ने 1st Seat Allotment Merit List 2026 जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट kdhte.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की सहायता से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित हुई है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) और प्रवेश से जुड़ी अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
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Rajasthan ITI 1st Seat Allotment Merit List 2026
राजस्थान आईटीआई की प्रथम सीट आवंटन मेरिट लिस्ट निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने एप्लिकेशन नंबर और लॉगिन डिटेल्स की मदद से सीट अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होगी, उन्हें तय समय के भीतर संबंधित आईटीआई संस्थान में रिपोर्ट कर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
राजस्थान ITI एडमिशन 2026-27: महत्वपूर्ण तिथियां
अभ्यर्थी नीचे दी तालिका में राजस्थान आईटीईटी एडमिशन 2026-27 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तिथियां देख सकते हैं।
|क्रमांक
|प्रक्रिया
|तिथि
|1
|ऑनलाइन आवेदन एवं विकल्प भरना
|15 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026
|2
|आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि
|31 जुलाई 2026
|3
|प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी
|01 अगस्त 2026
|4
|प्रोविजनल मेरिट पर आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि
|03 अगस्त 2026
|5
|आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रथम सीट आवंटन सूचना
|03 अगस्त 2026
|6
|प्रथम सीट अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट जारी
|05 अगस्त 2026
|7
|प्रथम सीट अलॉटमेंट के बाद दस्तावेज सत्यापन एवं रिपोर्टिंग
|06 अगस्त 2026 से 08 अगस्त 2026
|8
|रिक्त सीटों पर नए विकल्प भरना / संशोधन
|09 अगस्त 2026 से 10 अगस्त 2026
|9
|चॉइस एक्सहॉस्टेड उम्मीदवारों की सूची जारी
|12 अगस्त 2026
|10
|द्वितीय सीट अलॉटमेंट के बाद दस्तावेज सत्यापन एवं प्रवेश
|13 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2026
Rajasthan ITI Admission Allotment Merit List हाइलाइट्स
अभ्यर्थी नीचे दिए टेबल में राजस्थाम आईटीआई प्रथम सीट अलॉटमेंट से संबंधित सभी जानकारी देख सकते हैं।
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विभाग का नाम
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कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार
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संचालन निदेशालय का नाम
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तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर
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शैक्षणिक सत्र
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2026–27
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कोर्स
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इलेक्ट्रीशियन, फिटर, COPA, वेल्डर, डीजल मैकेनिक सहित अन्य ट्रेड
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ऑनलाइन आवेदन शुरू
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15 जुलाई 2026
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आवेदन की अंतिम तिथि
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30 जुलाई 2026
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प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी
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31 जुलाई 2026
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प्रथम सीट अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट
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5 अगस्त 2026
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रिपोर्टिंग/दस्तावेज सत्यापन
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3 अगस्त से 6 अगस्त 2026
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कॉलेज में कक्षाएं शुरू
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10 अगस्त 2026
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आधिकारिक वेबसाइट
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kdhte.rajasthan.gov.in
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Official Notice PDF
यहां मिलेगा Rajasthan ITI Allotment Merit List 2026 Direct Link
प्रथम सीट अलॉटमेंट जारी होने के बाद उम्मीदवार राजस्थान आईटीआई प्रवेश की आधिकारिक वेबसाइट kdhte.rajasthan.gov.in पर जाकर Rajasthan ITI 1st Seat Allotment Merit List 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, अपग्रेडेशन और अगले राउंड की काउंसलिंग से जुड़ी सभी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
राजस्थान ITI 1st सीट अलॉटमेंट 2026 ऐसे करें चेक
अभ्यर्थी नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके पहली सीट अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर News सेक्शन में Rajasthan ITI 1st Seat Allotment Merit List 2026 लिंक पर क्लिक करें।
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अब अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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फिर Submit बटन पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाई देगा।
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इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
सीट मिलने के बाद क्या करना होगा?
जिन उम्मीदवारों को प्रथम राउंड में सीट आवंटित होगी, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित ITI संस्थान में पहुंचकर दस्तावेज सत्यापन, प्रवेश शुल्क जमा करना होगा और अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। अगर अभ्यर्थी तय समय तक रिपोर्ट नहीं कर पाता है तो उसकी आवंटित सीट रद्द की जा सकती है।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.