Rajasthan ITI 1st Allotment Merit List 2026: राजस्थान ITI प्रथम सीट अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट, ये रहा Direct Link

Rajasthan ITI 1st Seat Allotment Merit List 2026: राजस्थान आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान ने 1st Seat Allotment Merit List 2026 जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट kdhte.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की सहायता से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित हुई है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) और प्रवेश से जुड़ी अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

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Rajasthan ITI 1st Seat Allotment Merit List 2026

राजस्थान आईटीआई की प्रथम सीट आवंटन मेरिट लिस्ट निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने एप्लिकेशन नंबर और लॉगिन डिटेल्स की मदद से सीट अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होगी, उन्हें तय समय के भीतर संबंधित आईटीआई संस्थान में रिपोर्ट कर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।