Rajasthan JET Final Answer Key 2026 OUT: राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Rajasthan JET) 2026 की फाइनल आंसर की 21 जुलाई को आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी पीडीएफ प्रारूप में जारी की गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अंतिम उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड कर अपने प्रश्नों के सही उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

राजस्थान JET आंसर की 2026 हाइलाइट्स

राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेट) 2026 का आयोजन 27 जून को किया गया था। यह परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:10 बजे तक चली, जिसके लिए अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9:30 बजे निर्धारित था। परीक्षा से जुड़ी अन्य मुख्य जानकारियों और हाइलाइट्स को देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।