Rajasthan Lab Assistant Result 2026: इस दिन जारी होगा राजस्थान प्रयोगशाला सहायक रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर मिलेगा PDF लिंक

RSSB Lab Assistant Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवारों को अपने परिणाम और कटऑफ का इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। राजस्थान लैब असिस्टेंट रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स RSSB लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 804 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। रिजल्ट PDF के रूप में जारी किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे। सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण में दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा। रिजल्ट से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। परीक्षा का नाम RSSB लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 भर्ती बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) कुल पद 804 परीक्षा तिथि 9 और 10 मई 2026 परीक्षा में शामिल उम्मीदवार लगभग 7 लाख रिजल्ट अगस्त 2026 (संभावित) रिजल्ट जारी होने का माध्यम PDF अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in

परीक्षा में कितने उम्मीदवार शामिल हुए? RSSB लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को दो दिनों में आयोजित की गई थी। पहले दिन 4,00,967 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3,02,129 उम्मीदवार (76.43%) परीक्षा में शामिल हुए। वहीं, दूसरे दिन 5,33,768 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और करीब 3.75 लाख उम्मीदवार (72%) परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा तिथि आवेदन करने वाले उम्मीदवार परीक्षा में शामिल उम्मीदवार 9 मई 2026 4,00,967 3,02,129 (76.43%) 10 मई 2026 5,33,768 3.75 लाख (72%) Rajasthan Lab Assistant Result 2026 कब आएगा? RSSB ने लैब असिस्टेंट भर्ती की लिखित परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को आयोजित की थी। इस परीक्षा में करीब 7 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब अभ्यर्थी अपने क्वालिफाइंग स्टेटस जानने के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। RSSB चेयरमैन आलोक राज के ट्वीट के अनुसार, लैब असिस्टेंट रिजल्ट 15 अगस्त 2026 के आसपास जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीदवार रिजल्ट से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए RSSB की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।