Rajasthan Lab Assistant Result 2026: इस दिन जारी होगा राजस्थान प्रयोगशाला सहायक रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर मिलेगा PDF लिंक
Rajasthan Lab Assistant Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।
RSSB Lab Assistant Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवारों को अपने परिणाम और कटऑफ का इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।
राजस्थान लैब असिस्टेंट रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स
RSSB लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 804 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। रिजल्ट PDF के रूप में जारी किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे। सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण में दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा। रिजल्ट से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
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RSSB लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026
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भर्ती बोर्ड
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
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कुल पद
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804
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परीक्षा तिथि
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9 और 10 मई 2026
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परीक्षा में शामिल उम्मीदवार
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लगभग 7 लाख
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रिजल्ट
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अगस्त 2026 (संभावित)
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रिजल्ट जारी होने का माध्यम
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अगला चरण
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डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
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आधिकारिक वेबसाइट
परीक्षा में कितने उम्मीदवार शामिल हुए?
RSSB लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को दो दिनों में आयोजित की गई थी। पहले दिन 4,00,967 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3,02,129 उम्मीदवार (76.43%) परीक्षा में शामिल हुए। वहीं, दूसरे दिन 5,33,768 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और करीब 3.75 लाख उम्मीदवार (72%) परीक्षा में शामिल हुए।
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परीक्षा तिथि
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आवेदन करने वाले उम्मीदवार
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परीक्षा में शामिल उम्मीदवार
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9 मई 2026
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4,00,967
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3,02,129 (76.43%)
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10 मई 2026
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5,33,768
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3.75 लाख (72%)
Rajasthan Lab Assistant Result 2026 कब आएगा?
RSSB ने लैब असिस्टेंट भर्ती की लिखित परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को आयोजित की थी। इस परीक्षा में करीब 7 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब अभ्यर्थी अपने क्वालिफाइंग स्टेटस जानने के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। RSSB चेयरमैन आलोक राज के ट्वीट के अनुसार, लैब असिस्टेंट रिजल्ट 15 अगस्त 2026 के आसपास जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीदवार रिजल्ट से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए RSSB की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
लैब असिस्टेंट रिजल्ट के साथ जारी होगी कट-ऑफ
बोर्ड RSSB लैब असिस्टेंट रिजल्ट के साथ ही कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों के अंक निर्धारित कट-ऑफ के बराबर या उससे अधिक होंगे, वे भर्ती प्रक्रिया के अगले राउंड में शामिल होंगे। कट-ऑफ सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सहित सभी वर्गों के लिए अलग-अलग जारी की जाएगी।
RSSB लैब असिस्टेंट रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?
परीक्षार्थी नीचे दिए स्टेप्स की मदद से राजस्थान लैब असिस्टेंट रिजल्ट 2026 की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर Results सेक्शन में Lab Assistant Result 2026 PDF लिंक पर क्लिक करें।
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पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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इसे डाउनलोड करें और Ctrl+F के जरिए अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें।
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Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.