Uniraj Result 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी UG, PG कोर्स के रिजल्ट घोषित, यहां करें चेक
Rajasthan University Result 2026 OUT: यूनिराज ने यूजी और पीजी सेमेस्टर कोर्स के नतीजे जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in और result.uniraj.ac.in जाकर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan University Result 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी (University of Rajasthan) ने विभिन्न UG और PG कोर्स के रिजल्ट 2026 जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अब अपना परिणाम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट-uniraj.ac.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जारी किए गए परिणामों में MA, BA, MSc, BSc सहित कई अन्य सेमेस्टर कोर्स के रिजल्ट शामिल हैं। विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी हो चुका है, वे अपना रोल नंबर दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
Uniraj Result 2026 Direct Link
राजस्थान यूनिवर्सिटी ने UG और PG के कई पाठ्यक्रमों के परिणाम लिंक अपने आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल result.uniraj.ac.in पर जारी किए हैं। जिन विद्यार्थियों रिजल्ट जारी हो चुका है वे अपने रोल नंबर और जन्मतिथि की मदद से डिजिटल स्कोरकार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
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Rajasthan University Result 2026 Link
Rajasthan University Result Roll Number: इन कोर्स के रिजल्ट जारी
विद्यार्थी नीचे दी गई तालिका में राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) द्वारा जारी किए गए UG और PG कोर्स के रिजल्ट की पूरी लिस्ट देख सकते हैं।
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रिजल्ट तिथि
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कोर्स के नाम
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20-08-2026
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19-08-2026
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18-08-2026
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DUAL DEGREE B.TECH-M.TECH. CONV. TECH. VIII-SEMESTER EXAM. MAY-2026
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17-08-2026
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17-08-2026
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17-08-2026
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14-08-2026
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14-08-2026
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08-08-2026
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06-08-2026
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06-08-2026
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06-08-2026
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06-08-2026
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06-08-2026
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06-08-2026
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04-08-2026
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04-08-2026
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04-08-2026
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04-08-2026
Rajasthan University Result 2026 कैसे चेक करें?
विद्यार्थी नीचे बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 चेक कर सकते हैं।
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सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें।
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अपने संबंधित UG या PG कोर्स का चयन करें।
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मांगी गई जानकारी, जैसे Roll Number, Date Of Birth, दर्ज करें।
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अब Check Result बटन पर क्लिक करें।
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आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
यूनिराज रिजल्ट में दी गई जानकारी
राजस्थान यूनिवर्सिटी की मार्कशीट में विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, कोर्स, परीक्षा का विवरण, विषयवार अंक, कुल अंक और रिजल्ट की स्थिति जैसी जानकारी दी होती है। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद विद्यार्थियों को सभी विवरणों को ध्यान से चेक करना चाहिए।
अगर रिजल्ट में किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वहीं, मूल मार्कशीट बाद में कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ओर से उपलब्ध कराई जाती है।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.