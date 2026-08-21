Uniraj Result 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी UG, PG कोर्स के रिजल्ट घोषित, यहां करें चेक

Rajasthan University Result 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी (University of Rajasthan) ने विभिन्न UG और PG कोर्स के रिजल्ट 2026 जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अब अपना परिणाम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट-uniraj.ac.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जारी किए गए परिणामों में MA, BA, MSc, BSc सहित कई अन्य सेमेस्टर कोर्स के रिजल्ट शामिल हैं। विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी हो चुका है, वे अपना रोल नंबर दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

Uniraj Result 2026 Direct Link

राजस्थान यूनिवर्सिटी ने UG और PG के कई पाठ्यक्रमों के परिणाम लिंक अपने आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल result.uniraj.ac.in पर जारी किए हैं। जिन विद्यार्थियों रिजल्ट जारी हो चुका है वे अपने रोल नंबर और जन्मतिथि की मदद से डिजिटल स्कोरकार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।