[OUT] Rajasthan University Result 2026: राजस्थान विश्विद्यालय BA, BSC, MA कोर्स का रिजल्ट result.uniraj.ac.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF
Rajasthan University Result 2026: राजस्थान विश्विद्यालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर BA, BSC, MA कोर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan University Result 2026: राजस्थान विश्विद्यालय ने 4 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर B.A. B.ED पार्ट-3 (एंकीकृत कोर्स), B.SC. B.ED पार्ट-3 (एंकीकृत कोर्स) और M.A. (सोशोलॉजी) IV सेमेस्टर परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan University Result 2026 डाउनलोड लिंक
राजस्थान विश्विद्यालय BA, BSC, MA कोर्स का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स से ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक राजस्थान विश्विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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B.A. B.ED पार्ट-3 (एंकीकृत कोर्स) परीक्षा 2026 रिजल्ट डाउनलोड लिंक
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B.SC. B.ED पार्ट-3 (एंकीकृत कोर्स) परीक्षा 2026 रिजल्ट डाउनलोड लिंक
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M.A. (सोशोलॉजी) IV सेमेस्टर परीक्षा 2026 मई 2026 रिजल्ट डाउनलोड लिंक
Rajasthan University Result 2026 - हाइलाइट्स
राजस्थान विश्विद्यालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर B.A, B.SC, M.A कोर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निकल ग्लिच का सामना न करना पड़ें। रिजल्ट से जुड़ी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल चेक कर सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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विश्विद्यालय का नाम
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राजस्थान विश्विद्यालय
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कोर्स का नाम
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ग्रेजुएट
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परीक्षा का नाम
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B.A. B.ED पार्ट-3 (एंकीकृत कोर्स), B.SC. B.ED पार्ट-3 (एंकीकृत कोर्स) और M.A. (सोशोलॉजी) IV सेमेस्टर परीक्षा 2026
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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04 अगस्त 2026
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रिजल्ट डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
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रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ
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ऑफिशियल वेबसाइट
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result.uniraj.ac.in
Rajasthan University Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान विश्विद्यालय BA, BSC, MA कोर्स का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले राजस्थान विश्विद्यालय की ऑफिशियल result.uniraj.ac.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और Student Life में Result टैब को ओपन करें।
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अपने कोर्स के अनुसार दिए गए रिजल्ट पर क्लिक करें।
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रिजल्ट की PDF फाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
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रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें।
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.