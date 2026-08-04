[OUT] Rajasthan University Result 2026: राजस्थान विश्विद्यालय BA, BSC, MA कोर्स का रिजल्ट result.uniraj.ac.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

Rajasthan University Result 2026: राजस्थान विश्विद्यालय ने 4 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर B.A. B.ED पार्ट-3 (एंकीकृत कोर्स), B.SC. B.ED पार्ट-3 (एंकीकृत कोर्स) और M.A. (सोशोलॉजी) IV सेमेस्टर परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan University Result 2026 डाउनलोड लिंक

राजस्थान विश्विद्यालय BA, BSC, MA कोर्स का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स से ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक राजस्थान विश्विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।