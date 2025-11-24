RRB Group D Admit Card 2025
Rajasthan Vahan Chalak Answer Key 2025: जानें कब तक आयेगी राजस्थान वाहन चालक परीक्षा की उत्तर कुंजी और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

By Sonal Mishra
Nov 24, 2025, 11:53 IST

Rajasthan Vahan Chalak Answer Key 2025:  राजस्थान वाहन चालक परीक्षा का आयोजन 23 नवम्बर को किया गया था आयोग जल्दी ही परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी करेगा. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से जा जा जा कर अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकेंगे. 

Rajasthan Vahan Chalak Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने 23 नवम्बर को राजस्थान वाहन चालक परीक्षा का आयोजन किया था अब जल्द ही आयोग परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी करेगा. उत्तर कुंजी संभावित रूप से दिसम्बर में जारी हो सकती है हालाँकि आयोग की तरफ से इस विषय में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.    

राजस्थान ड्राइवर आंसर की 2025

राजस्थान ड्राइवर आंसर की 2025 जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। एक बार जारी होने के बाद, कैंडिडेट अपने उत्तर देख पाएंगे और अपने अनुमानित स्कोर कैलकुलेट कर पाएंगे। आंसर की उन्हें सही जवाब पहचानने और अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में भी मदद करेगी। आंसर की पीडीएफ फोर्मेट में जारी की जायेगी. आंसर की PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक इस पेज पर दिया जाएगा. उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकेंगे.

राजस्थान वाहन चालक उत्तर कुंजी 2025 - हाइलाइट्स 

RSSB ने 23  नवंबर, 2025 को राजस्थान वाहन चालक लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। नीचे दी गई तालिका में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा उत्तर कुंजी से संबंधित अन्य विवरण देखें।

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

भर्ती का नाम

राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025

पद का नाम

वाहन चालक

कुल रिक्तियों की संख्या

2756 पद

परीक्षा तिथि

23 नवम्बर 2025 (सुबह 11:00 बजे से 1:00 बजे तक)

उत्तर कुंजी (Answer Key)

दिसम्बर 2025 (संभावित)  

आधिकारिक वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in

 


आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

