Rajasthan Vahan Chalak Answer Key 2025: जानें कब तक आयेगी राजस्थान वाहन चालक परीक्षा की उत्तर कुंजी और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

Rajasthan Vahan Chalak Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने 23 नवम्बर को राजस्थान वाहन चालक परीक्षा का आयोजन किया था अब जल्द ही आयोग परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी करेगा. उत्तर कुंजी संभावित रूप से दिसम्बर में जारी हो सकती है हालाँकि आयोग की तरफ से इस विषय में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
राजस्थान ड्राइवर आंसर की 2025
राजस्थान ड्राइवर आंसर की 2025 जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। एक बार जारी होने के बाद, कैंडिडेट अपने उत्तर देख पाएंगे और अपने अनुमानित स्कोर कैलकुलेट कर पाएंगे। आंसर की उन्हें सही जवाब पहचानने और अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में भी मदद करेगी। आंसर की पीडीएफ फोर्मेट में जारी की जायेगी. आंसर की PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक इस पेज पर दिया जाएगा. उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकेंगे.
राजस्थान वाहन चालक उत्तर कुंजी 2025 - हाइलाइट्स
RSSB ने 23 नवंबर, 2025 को राजस्थान वाहन चालक लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। नीचे दी गई तालिका में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा उत्तर कुंजी से संबंधित अन्य विवरण देखें।
|
विवरण
|
जानकारी
|
संगठन का नाम
|
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
|
भर्ती का नाम
|
राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025
|
पद का नाम
|
वाहन चालक
|
कुल रिक्तियों की संख्या
|
2756 पद
|
परीक्षा तिथि
|
23 नवम्बर 2025 (सुबह 11:00 बजे से 1:00 बजे तक)
|
उत्तर कुंजी (Answer Key)
|
दिसम्बर 2025 (संभावित)
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rssb.rajasthan.gov.in
