RBI Grade B Prelims Scorecard 2026: आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स स्कोरकार्ड rbi.org.in जारी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें

RBI Grade B Prelims Scorecard 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्कोरकार्ड के साथ-साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं। यह एग्जाम 13 और 14 जून को आयोजित किया गया था। रिजल्ट में सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश, योग्यता, तर्कशक्ति सब्जेक्ट के अंक शामिल हैं। ग्रेड बी मार्कशीट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे।

RBI Grade B Prelims Scorecard 2026: स्कोरकार्ड जारी

आरबीआई प्रीलिम्स ग्रेड बी स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाना होगा। मार्कशीट में क्वालिफाई मार्क्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिए गए हैं। यह स्कोरकार्ड 13 जुलाई, 2026 को जारी किया गया है। जारी किए गए स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों के कुल प्राप्त अंक और योग्यता स्थिति शामिल है।

RBI Grade B Prelims Scorecard 2026: हाइलाइट्स

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स को मेन्स एग्जाम में शामिल होना होगा। भर्ती से जुड़ी अन्य डिटेल्स आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।