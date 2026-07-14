RBI Grade B Prelims Scorecard 2026: आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स स्कोरकार्ड rbi.org.in जारी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें
RBI Grade B Prelims Scorecard 2026: आरबीआई ने ग्रेड बी प्रीलिम्स स्कोरकार्ड rbi.org.in जारी कर दिया गया है। एग्जाम 13 और 14 जून को आयोजित किया गया था। रिजल्ट के साथ - साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं। जिसे आप आगे लेख में देख सकते हैं।
RBI Grade B Prelims Scorecard 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्कोरकार्ड के साथ-साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं। यह एग्जाम 13 और 14 जून को आयोजित किया गया था। रिजल्ट में सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश, योग्यता, तर्कशक्ति सब्जेक्ट के अंक शामिल हैं। ग्रेड बी मार्कशीट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे।
RBI Grade B Prelims Scorecard 2026: स्कोरकार्ड जारी
आरबीआई प्रीलिम्स ग्रेड बी स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाना होगा। मार्कशीट में क्वालिफाई मार्क्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिए गए हैं। यह स्कोरकार्ड 13 जुलाई, 2026 को जारी किया गया है। जारी किए गए स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों के कुल प्राप्त अंक और योग्यता स्थिति शामिल है।
RBI Grade B Prelims Scorecard 2026: हाइलाइट्स
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स को मेन्स एग्जाम में शामिल होना होगा। भर्ती से जुड़ी अन्य डिटेल्स आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
|
एग्जाम का नाम
|
आरबीआई ग्रेड बी 2026
|
पदों
|
आरबीआई ग्रेड बी (सामान्य, डीईपीआर, डीएसआईएम)
|
रिक्तियां
|
60
|
आरबीआई ग्रेड बी स्कोर कार्ड (सामान्य)
|
13 जुलाई 2026 (जारी)
|
आरबीआई ग्रेड बी कट-ऑफ 2025
|
13 जुलाई 2026 (जारी)
|
परीक्षा तिथि
|
13 और 14 जून 2026
|
अगला चरण
|
मेन्स एग्जाम (25 और 26 जुलाई)
|
जरूरी क्रेडेंशियल
|
रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
rbi.org.in
RBI Grade B Prelims Scorecard 2026: स्कोरकार्ड लिंक
आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जारी किया गया है। इसमें स्टेज 1 में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के क्वालिफाईंग स्कोर शामिल हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
|
आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स स्कोरकार्ड 2026
RBI Grade B Prelims Cut off 2026: कैटेगरी वाइज कट ऑफ
आरबीआई की ओर से ग्रेड बी प्रीलिम्स स्कोरकार्ड के साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
|
आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स कट ऑफ 2026
|
एग्जाम का नाम
|
कैटेगरी
|
GEN/UR
|
EWS
|
OBC
|
SC
|
ST
|
PwBD
|
A
|
B
|
C
|
D
|
General Awareness
(Maximum Marks = 80)
|
39.00
|
30.25
|
34.25
|
32.00
|
28.75
|
-
|
-
|
27.00
|
15.00
|
English Language
(Maximum Marks = 30)
|
14.50
|
11.25
|
12.75
|
12.00
|
10.75
|
-
|
-
|
10.00
|
5.50
|
Quantitative Aptitude
(Maximum Marks = 30)
|
14.50
|
11.25
|
12.75
|
12.00
|
10.75
|
-
|
-
|
10.00
|
5.50
|
Reasoning
(Maximum Marks = 60)
|
29.25
|
22.75
|
25.75
|
24.00
|
21.50
|
-
|
-
|
20.25
|
11.25
|
Total Score/ Aggregate
(Maximum Marks = 200)
|
108.75
|
86.00
|
99.00
|
88.75
|
86.75
|
-
|
-
|
81.75
|
53.50
|
नोट: रिजल्ट चेक करते समय सभी सावधानियां रखी गई हैं, फिर भी बोर्ड अनजाने में हुई किसी भी गलती को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?
आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड करने के सिंपल स्टेप नीचे दिए गए हैं।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, RBI Grade B Prelims Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 न्यू पेज पर, ग्रेड बी प्रीलिम्स स्कोरकार्ड 2026 और कट ऑफ देखें।
स्टेप 4 लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल दर्ज करें।
स्टेप 5 रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6 प्रिंट आउट डाउनलोड करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.