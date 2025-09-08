RPSC 2nd Grade Teacher Question Paper 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) के 2,129 पदों के लिए 7 से 12 सितंबर तक द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2025 आयोजित कर रहा है। 7 सितंबर की पहली पाली की परीक्षा पूरी हो चुकी है। उम्मीदवार आधिकारिक प्रश्नपत्रों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हम राजस्थान द्वितीय श्रेणी शिक्षक प्रश्नपत्र 2025 साझा कर रहे हैं, जिससे आगामी पालियों में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा पैटर्न, कठिनाई स्तर समझने और अंतिम तैयारी बेहतर करने में मदद मिलेगी।

RPSC 2nd Grade Question Paper 2025 PDF Download

7 सितंबर 2025 को दो पाली में परीक्षा हुई – सुबह 10 से 12 बजे सामान्य ज्ञान समूह-A और दोपहर 3 से 5:30 बजे सामाजिक विज्ञान। परीक्षा के बाद, हमने RPSC द्वितीय श्रेणी सामान्य ज्ञान समूह-A 2025 का प्रश्न पत्र तैयार किया है। आप नीचे दिए लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि परीक्षा में कौन-कौन से सवाल आए थे।