RPSC 2nd Grade Question Paper 2025: डाउनलोड करें सब्जेक्ट वाइज सीनियर टीचर प्रश्न पत्र PDF

By Vijay Pratap Singh
Sep 8, 2025, 11:08 IST

RPSC 2nd Grade Question Paper 2025: RPSC द्वितीय श्रेणी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद आरपीएससी द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड करके पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न और परीक्षा की कठिनाई स्तर का आकलन कर सकते हैं। विषयवार आरपीएससी द्वितीय श्रेणी प्रश्न पत्र 2025 पीडीएफ यहां से प्राप्त करें।

RPSC 2nd Grade Question Paper 2025 PDF Download
RPSC 2nd Grade Question Paper 2025 PDF Download

RPSC 2nd Grade Teacher Question Paper 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) के 2,129 पदों के लिए 7 से 12 सितंबर तक द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2025 आयोजित कर रहा है। 7 सितंबर की पहली पाली की परीक्षा पूरी हो चुकी है। उम्मीदवार आधिकारिक प्रश्नपत्रों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हम राजस्थान द्वितीय श्रेणी शिक्षक प्रश्नपत्र 2025 साझा कर रहे हैं, जिससे आगामी पालियों में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा पैटर्न, कठिनाई स्तर समझने और अंतिम तैयारी बेहतर करने में मदद मिलेगी।

RPSC 2nd Grade Question Paper 2025 PDF Download 

7 सितंबर 2025 को दो पाली में परीक्षा हुई – सुबह 10 से 12 बजे सामान्य ज्ञान समूह-A और दोपहर 3 से 5:30 बजे सामाजिक विज्ञान। परीक्षा के बाद, हमने RPSC द्वितीय श्रेणी सामान्य ज्ञान समूह-A 2025 का प्रश्न पत्र तैयार किया है। आप नीचे दिए लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि परीक्षा में कौन-कौन से सवाल आए थे।

RPSC 2nd Grade Question Paper 2025 (GK Group-A) 7 Sep 

यहां क्लिक करें

Social Science

जल्द 

RPSC 2nd Grade Exam 2025: आरपीएससी द्वितीय श्रेणी परीक्षा शिफ्ट और समय

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 2025 द्वितीय श्रेणी सीनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। यह परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। हर दिन दो शिफ्टों में परीक्षा होगी:

परीक्षा की तारीख

परीक्षा का समय (24-घंटे / AM-PM)

विषय / ग्रेड

7 सितम्बर 2025

10:00 – 12:00 (10:00 AM – 12:00 PM)

सामान्य ज्ञान ग्रेड-A
 

15:00 – 17:30 (3:00 PM – 5:30 PM)

सामाजिक विज्ञान

8 सितम्बर 2025

10:00 – 12:00 (10:00 AM – 12:00 PM)

सामान्य ज्ञान ग्रेड-B
 

15:00 – 17:30 (3:00 PM – 5:30 PM)

हिन्दी

9 सितम्बर 2025

10:00 – 12:00 (10:00 AM – 12:00 PM)

सामान्य ज्ञान ग्रेड-C
 

15:00 – 17:30 (3:00 PM – 5:30 PM)

विज्ञान

10 सितम्बर 2025

10:00 – 12:00 (10:00 AM – 12:00 PM)

संस्कृत
 

15:00 – 17:30 (3:00 PM – 5:30 PM)

उर्दू

11 सितम्बर 2025

10:00 – 12:00 (10:00 AM – 12:00 PM)

सामान्य ज्ञान ग्रेड-D
 

15:00 – 17:30 (3:00 PM – 5:30 PM)

गणित

12 सितम्बर 2025

10:00 – 12:00 (10:00 AM – 12:00 PM)

अंग्रेज़ी
 

15:00 – 17:30 (3:00 PM – 5:30 PM)

पंजाबी

RPSC 2nd Grade Teacher Question Paper 2025 डाउनलोड कैसे करें?

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए आसान तरीका अपना सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • “Latest News” या “Candidate Corner” अनुभाग खोलें।

  • “RPSC द्वितीय श्रेणी शिक्षक प्रश्न पत्र 2025” का लिंक ढूंढें।

  • अपनी विषय और शिफ्ट के अनुसार PDF चुनें।

  • अभ्यास के लिए PDF डाउनलोड करके सुरक्षित स्थान पर सेव कर लें।

